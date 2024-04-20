Шалость несовершеннолетних привела к ландшафтному пожару в Курганской области

21 апреля 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

На территории загорелась сухая трава (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Далматово (Курганская область) произошло возгорание сухой травы 20 апреля. По словам главы округа Андрея Аносова, поджог совершили двое подростков. «В Далматово в районе поселка Пушкина произошло возгорание сухой травы. По предварительным данным, пожар произошел из-за шалости двоих несовершеннолетних детей 2013 года рождения», — написал Андрей Аносов в своем telegram-канале. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По данному факту в ГУ МЧС России по региону организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По мнению представителей ответственных ведомства и министерств, на смену паводку в области придет сезон пожаров. Курганские спасатели подчеркивают, что с начала апреля на территории зафиксированы десятки ландшафтных возгораний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Далматово (Курганская область) произошло возгорание сухой травы 20 апреля. По словам главы округа Андрея Аносова, поджог совершили двое подростков. «В Далматово в районе поселка Пушкина произошло возгорание сухой травы. По предварительным данным, пожар произошел из-за шалости двоих несовершеннолетних детей 2013 года рождения», — написал Андрей Аносов в своем telegram-канале. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По данному факту в ГУ МЧС России по региону организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По мнению представителей ответственных ведомства и министерств, на смену паводку в области придет сезон пожаров. Курганские спасатели подчеркивают, что с начала апреля на территории зафиксированы десятки ландшафтных возгораний.