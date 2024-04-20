20 апреля 2024

Шалость несовершеннолетних привела к ландшафтному пожару в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории загорелась сухая трава (архивное фото)
На территории загорелась сухая трава (архивное фото) Фото:

В Далматово (Курганская область) произошло возгорание сухой травы 20 апреля. По словам главы округа Андрея Аносова, поджог совершили двое подростков.

«В Далматово в районе поселка Пушкина произошло возгорание сухой травы. По предварительным данным, пожар произошел из-за шалости двоих несовершеннолетних детей 2013 года рождения», — написал Андрей Аносов в своем telegram-канале.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По данному факту в ГУ МЧС России по региону организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По мнению представителей ответственных ведомства и министерств, на смену паводку в области придет сезон пожаров. Курганские спасатели подчеркивают, что с начала апреля на территории зафиксированы десятки ландшафтных возгораний.

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В Далматово (Курганская область) произошло возгорание сухой травы 20 апреля. По словам главы округа Андрея Аносова, поджог совершили двое подростков. «В Далматово в районе поселка Пушкина произошло возгорание сухой травы. По предварительным данным, пожар произошел из-за шалости двоих несовершеннолетних детей 2013 года рождения», — написал Андрей Аносов в своем telegram-канале. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По данному факту в ГУ МЧС России по региону организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По мнению представителей ответственных ведомства и министерств, на смену паводку в области придет сезон пожаров. Курганские спасатели подчеркивают, что с начала апреля на территории зафиксированы десятки ландшафтных возгораний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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