На видео попал автобус ПАЗ, затопленный водой вместе с домами в курганском СНТ

21 апреля 2024 в 07:16 Размер текста - 17 +

В городе затопило более 100 СНТ на правом берегу Тобола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане в затопленном СНТ «Восход» корреспондент URA.RU заснял на видео припаркованный у дома автобус ПАЗ. На территорию пришла большая вода. «Вода поднялась до уровня лобового стекла автобуса в СНТ „Восход“. ПАЗ припаркован рядом с домом, а хозяин, вероятно, эвакуировался», — пояснил корреспондент агентства. По сообщению властей, в Кургане была подтоплена правобережная часть города, где расположено более ста СНТ и несколько микрорайонов. О другой информации по теме наводнения узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в затопленном СНТ «Восход» корреспондент URA.RU заснял на видео припаркованный у дома автобус ПАЗ. На территорию пришла большая вода. «Вода поднялась до уровня лобового стекла автобуса в СНТ „Восход“. ПАЗ припаркован рядом с домом, а хозяин, вероятно, эвакуировался», — пояснил корреспондент агентства. По сообщению властей, в Кургане была подтоплена правобережная часть города, где расположено более ста СНТ и несколько микрорайонов. О другой информации по теме наводнения узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.