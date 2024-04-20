20 апреля 2024

На видео попал автобус ПАЗ, затопленный водой вместе с домами в курганском СНТ

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В Кургане в затопленном СНТ «Восход» корреспондент URA.RU заснял на видео припаркованный у дома автобус ПАЗ. На территорию пришла большая вода.

«Вода поднялась до уровня лобового стекла автобуса в СНТ „Восход“. ПАЗ припаркован рядом с домом, а хозяин, вероятно, эвакуировался», — пояснил корреспондент агентства.

По сообщению властей, в Кургане была подтоплена правобережная часть города, где расположено более ста СНТ и несколько микрорайонов. О другой информации по теме наводнения узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане в затопленном СНТ «Восход» корреспондент URA.RU заснял на видео припаркованный у дома автобус ПАЗ. На территорию пришла большая вода. «Вода поднялась до уровня лобового стекла автобуса в СНТ „Восход“. ПАЗ припаркован рядом с домом, а хозяин, вероятно, эвакуировался», — пояснил корреспондент агентства. По сообщению властей, в Кургане была подтоплена правобережная часть города, где расположено более ста СНТ и несколько микрорайонов. О другой информации по теме наводнения узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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