На видео попал автобус ПАЗ, затопленный водой вместе с домами в курганском СНТ

В городе затопило более 100 СНТ на правом берегу Тобола
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане в затопленном СНТ «Восход» корреспондент URA.RU заснял на видео припаркованный у дома автобус ПАЗ. На территорию пришла большая вода.
«Вода поднялась до уровня лобового стекла автобуса в СНТ „Восход“. ПАЗ припаркован рядом с домом, а хозяин, вероятно, эвакуировался», — пояснил корреспондент агентства.
По сообщению властей, в Кургане была подтоплена правобережная часть города, где расположено более ста СНТ и несколько микрорайонов. О другой информации по теме наводнения узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
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