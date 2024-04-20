В Курганской области 20 апреля затоплены сотни СНТ, поселки и микрорайоны. Карта

20 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Вода затопила сотни домов и дач на правом берегу Тобола, и может подтопить дома на левом берегу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганская область переживает рекордный паводок. Некоторые микрорайоны и населенные пункты уже ушли под воду. Редакция URA.RU собрала информацию, какие жилые дома и дачные участки оказались затоплены и подтоплены к 20 апреля. Как сообщали власти, в самом Кургане подтопило правобережную часть города, где расположено более ста СНТ и несколько микрорайонов: Осиновка, Черемухово. «На некоторых участках в городе уровень воды в Тоболе ранее уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров. В частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению. В Кетовском округе в районе Санаторной уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково — выше 10 метров», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». В микрорайоне Тополя затоплены не только частные дома, но и многоквартирные здания. В Глинках, где расположены молочные производства, произошла эвакуация дойных коров. Жители Западного района и улицы Галкинской также столкнулись с паводковыми водами. Смолино, ранее пострадавший от пожаров, снова оказался в зоне бедствия. Также власти сообщали, что в случае резкого подъема уровня воды, превышения прогнозных значений во время паводка есть риск подтопления первых этажей домов, расположенных на первой линии по левому берегу Тобола. Ранее сообщалось, что необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям Малого Чаусово, Восточного, Вороновки, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, в случае дальнейшего интенсивного роста воды. Объемы воды пришли в деревню Белый Яр, а «голова» паводка ушла в Белозерский округ, который находится в 40 километрах ниже по течению реки Тобол. Уровень воды в реке Тобол в Кургане стал рекордным за 75 лет, достигнув отметки более 1010 сантиметров. Главное о наводнении в регионе и городе — в онлайн-трансляции URA.RU. Затопленные территории Кургана и Курганской области 20 апреля Карта: URA.RU, портал @2ГИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская область переживает рекордный паводок. Некоторые микрорайоны и населенные пункты уже ушли под воду. Редакция URA.RU собрала информацию, какие жилые дома и дачные участки оказались затоплены и подтоплены к 20 апреля. Как сообщали власти, в самом Кургане подтопило правобережную часть города, где расположено более ста СНТ и несколько микрорайонов: Осиновка, Черемухово. «На некоторых участках в городе уровень воды в Тоболе ранее уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров. В частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению. В Кетовском округе в районе Санаторной уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково — выше 10 метров», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». В микрорайоне Тополя затоплены не только частные дома, но и многоквартирные здания. В Глинках, где расположены молочные производства, произошла эвакуация дойных коров. Жители Западного района и улицы Галкинской также столкнулись с паводковыми водами. Смолино, ранее пострадавший от пожаров, снова оказался в зоне бедствия. Также власти сообщали, что в случае резкого подъема уровня воды, превышения прогнозных значений во время паводка есть риск подтопления первых этажей домов, расположенных на первой линии по левому берегу Тобола. Ранее сообщалось, что необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям Малого Чаусово, Восточного, Вороновки, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, в случае дальнейшего интенсивного роста воды. Объемы воды пришли в деревню Белый Яр, а «голова» паводка ушла в Белозерский округ, который находится в 40 километрах ниже по течению реки Тобол. Уровень воды в реке Тобол в Кургане стал рекордным за 75 лет, достигнув отметки более 1010 сантиметров. Главное о наводнении в регионе и городе — в онлайн-трансляции URA.RU.