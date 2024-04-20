Из-за паводка в Курганской области эвакуированы более 15 тысяч жителей. Видео

21 апреля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Среди 15 тысяч эвакуированных более двух тысяч детей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области из-за паводка спасатели эвакуировали уже 15 052 жителя. Об этом написало МЧС России в своем telegram-канале. «МЧС России продолжает работу на подтопленных территориях. <…> Курганская область: эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей», — написало МЧС России в своем telegram-канале. Кроме того, ведомство написало, что затопленными оказались территории восьми муниципальных округов. Всего, по данным МЧС, под затопление в регионе попали 2 176 жилых домов, 3 380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автодорог. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол в Кургане будет снижаться ближайшие два дня. По прогнозу МЧС, волна воды в реке может настигнуть Белозерский и Кетовский муниципальные округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области из-за паводка спасатели эвакуировали уже 15 052 жителя. Об этом написало МЧС России в своем telegram-канале. «МЧС России продолжает работу на подтопленных территориях. <…> Курганская область: эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей», — написало МЧС России в своем telegram-канале. Кроме того, ведомство написало, что затопленными оказались территории восьми муниципальных округов. Всего, по данным МЧС, под затопление в регионе попали 2 176 жилых домов, 3 380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автодорог. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол в Кургане будет снижаться ближайшие два дня. По прогнозу МЧС, волна воды в реке может настигнуть Белозерский и Кетовский муниципальные округа.