20 апреля 2024

Из-за паводка в Курганской области эвакуированы более 15 тысяч жителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Челнаково. Курган, половодье, наводнение, микрорайон челнаково
Среди 15 тысяч эвакуированных более двух тысяч детей (архивное фото) Фото:

В Курганской области из-за паводка спасатели эвакуировали уже 15 052 жителя. Об этом написало МЧС России в своем telegram-канале.

«МЧС России продолжает работу на подтопленных территориях. <…> Курганская область: эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей», — написало МЧС России в своем telegram-канале.

Кроме того, ведомство написало, что затопленными оказались территории восьми муниципальных округов. Всего, по данным МЧС, под затопление в регионе попали 2 176 жилых домов, 3 380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автодорог.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол в Кургане будет снижаться ближайшие два дня. По прогнозу МЧС, волна воды в реке может настигнуть Белозерский и Кетовский муниципальные округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области из-за паводка спасатели эвакуировали уже 15 052 жителя. Об этом написало МЧС России в своем telegram-канале. «МЧС России продолжает работу на подтопленных территориях. <…> Курганская область: эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей», — написало МЧС России в своем telegram-канале. Кроме того, ведомство написало, что затопленными оказались территории восьми муниципальных округов. Всего, по данным МЧС, под затопление в регионе попали 2 176 жилых домов, 3 380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автодорог. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол в Кургане будет снижаться ближайшие два дня. По прогнозу МЧС, волна воды в реке может настигнуть Белозерский и Кетовский муниципальные округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...