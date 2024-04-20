МЧС уточнило прогноз по спаду уровня Тобола в Кургане. Видео

21 апреля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе продолжит снижаться ближайшие дни (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане ближайшие дни вода в реке Тобол будет идти на убыль — уровень над нулем гидропоста снизится. Информация об этом размещена на сайте главного управления МЧС России по Курганской области. «Прогноз гидрологической обстановки. В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у города Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — указано на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Кроме того, ведомство написало, что в северо-восточной части Кетовского муниципальном округе возможно пройдет повышение уровня воды, которая по прогнозам поднимется от 10 до 45 сантиметров, а в Белозерском муниципальном округе — от 5 до 35 сантиметров. Прогноз связывают с движением волны увеличенных пропусков воды с Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол, которые расположены выше. Из-за этого ближайшие дни может затопить территории населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Б. Чаусово Кетовского МО; Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского МО. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале сообщил, что вода в Кургане стабилизировалась и стала медленно уходить. Но, как отметил глава региона, опасность еще не миновала — нужно удержать дамбу, пока вода уходит до безопасных значений уровня. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол около Кургана снизился. Теперь он составляет 1004 сантиметра над нулем гидропоста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане ближайшие дни вода в реке Тобол будет идти на убыль — уровень над нулем гидропоста снизится. Информация об этом размещена на сайте главного управления МЧС России по Курганской области. «Прогноз гидрологической обстановки. В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у города Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — указано на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Кроме того, ведомство написало, что в северо-восточной части Кетовского муниципальном округе возможно пройдет повышение уровня воды, которая по прогнозам поднимется от 10 до 45 сантиметров, а в Белозерском муниципальном округе — от 5 до 35 сантиметров. Прогноз связывают с движением волны увеличенных пропусков воды с Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол, которые расположены выше. Из-за этого ближайшие дни может затопить территории населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Б. Чаусово Кетовского МО; Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского МО. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале сообщил, что вода в Кургане стабилизировалась и стала медленно уходить. Но, как отметил глава региона, опасность еще не миновала — нужно удержать дамбу, пока вода уходит до безопасных значений уровня. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол около Кургана снизился. Теперь он составляет 1004 сантиметра над нулем гидропоста.