В Кургане ближайшие дни вода в реке Тобол будет идти на убыль — уровень над нулем гидропоста снизится. Информация об этом размещена на сайте главного управления МЧС России по Курганской области.
«Прогноз гидрологической обстановки. В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у города Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — указано на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.
Кроме того, ведомство написало, что в северо-восточной части Кетовского муниципальном округе возможно пройдет повышение уровня воды, которая по прогнозам поднимется от 10 до 45 сантиметров, а в Белозерском муниципальном округе — от 5 до 35 сантиметров. Прогноз связывают с движением волны увеличенных пропусков воды с Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол, которые расположены выше. Из-за этого ближайшие дни может затопить территории населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Б. Чаусово Кетовского МО; Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского МО.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале сообщил, что вода в Кургане стабилизировалась и стала медленно уходить. Но, как отметил глава региона, опасность еще не миновала — нужно удержать дамбу, пока вода уходит до безопасных значений уровня.
Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол около Кургана снизился. Теперь он составляет 1004 сантиметра над нулем гидропоста.
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В Кургане ближайшие дни вода в реке Тобол будет идти на убыль — уровень над нулем гидропоста снизится. Информация об этом размещена на сайте главного управления МЧС России по Курганской области. «Прогноз гидрологической обстановки. В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у города Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — указано на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Кроме того, ведомство написало, что в северо-восточной части Кетовского муниципальном округе возможно пройдет повышение уровня воды, которая по прогнозам поднимется от 10 до 45 сантиметров, а в Белозерском муниципальном округе — от 5 до 35 сантиметров. Прогноз связывают с движением волны увеличенных пропусков воды с Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол, которые расположены выше. Из-за этого ближайшие дни может затопить территории населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Б. Чаусово Кетовского МО; Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского МО. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале сообщил, что вода в Кургане стабилизировалась и стала медленно уходить. Но, как отметил глава региона, опасность еще не миновала — нужно удержать дамбу, пока вода уходит до безопасных значений уровня. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол около Кургана снизился. Теперь он составляет 1004 сантиметра над нулем гидропоста.