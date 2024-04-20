Челябинских водителей массово наказывают за автотюнинг

21 апреля 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Внимание Госавтоинспекции будет приковано к любителям затемнять стекла авто Фото: Анна Майорова © URA.RU Более восьми тысяч автовладельцев Челябинской области привлечены к ответственности за управление транспортными средствами с тонированными стеклами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «С начала года сотрудниками Госавтоинспекции составлено более 8000 административных материалов на водителей, чьи стекла из-за установленной пленки не соответствуют техрегламенту. Это нарушение напрямую влияет на безопасность — в темное время видимость снижается», — отметили в полицейском главке. Там добавили, что сплошные проверки в данном направлении будут проводиться на постоянной основе. За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа либо до 15 суток административного ареста. В полиции также предлагают жаловаться на недобросовестных водителей через сервис Госавтоинспекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более восьми тысяч автовладельцев Челябинской области привлечены к ответственности за управление транспортными средствами с тонированными стеклами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «С начала года сотрудниками Госавтоинспекции составлено более 8000 административных материалов на водителей, чьи стекла из-за установленной пленки не соответствуют техрегламенту. Это нарушение напрямую влияет на безопасность — в темное время видимость снижается», — отметили в полицейском главке. Там добавили, что сплошные проверки в данном направлении будут проводиться на постоянной основе. За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа либо до 15 суток административного ареста. В полиции также предлагают жаловаться на недобросовестных водителей через сервис Госавтоинспекции.