Челябинских водителей массово наказывают за автотюнинг

Более восьми тысяч автовладельцев Челябинской области привлечены к ответственности за управление транспортными средствами с тонированными стеклами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«С начала года сотрудниками Госавтоинспекции составлено более 8000 административных материалов на водителей, чьи стекла из-за установленной пленки не соответствуют техрегламенту. Это нарушение напрямую влияет на безопасность — в темное время видимость снижается», — отметили в полицейском главке.
Там добавили, что сплошные проверки в данном направлении будут проводиться на постоянной основе. За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа либо до 15 суток административного ареста. В полиции также предлагают жаловаться на недобросовестных водителей через сервис Госавтоинспекции.
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