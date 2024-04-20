20 апреля 2024
19 апреля 2024

Челябинских водителей массово наказывают за автотюнинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех реставрации ретро автомобилей на предприятии "Уралэлектромедь". Свердловская область, Верхняя Пышма, машина, автомобиль, автослесарь, тюнинг, ремонт, легковой автомобиль, цех реставрации ретро автомобилей, починка, автосервис
Внимание Госавтоинспекции будет приковано к любителям затемнять стекла авто Фото:

Более восьми тысяч автовладельцев Челябинской области привлечены к ответственности за управление транспортными средствами с тонированными стеклами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«С начала года сотрудниками Госавтоинспекции составлено более 8000 административных материалов на водителей, чьи стекла из-за установленной пленки не соответствуют техрегламенту. Это нарушение напрямую влияет на безопасность — в темное время видимость снижается», — отметили в полицейском главке.

Там добавили, что сплошные проверки в данном направлении будут проводиться на постоянной основе. За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа либо до 15 суток административного ареста. В полиции также предлагают жаловаться на недобросовестных водителей через сервис Госавтоинспекции.

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Более восьми тысяч автовладельцев Челябинской области привлечены к ответственности за управление транспортными средствами с тонированными стеклами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «С начала года сотрудниками Госавтоинспекции составлено более 8000 административных материалов на водителей, чьи стекла из-за установленной пленки не соответствуют техрегламенту. Это нарушение напрямую влияет на безопасность — в темное время видимость снижается», — отметили в полицейском главке. Там добавили, что сплошные проверки в данном направлении будут проводиться на постоянной основе. За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа либо до 15 суток административного ареста. В полиции также предлагают жаловаться на недобросовестных водителей через сервис Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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