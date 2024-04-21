В Германии раскрыли, сколько Украина продержится с выделенной помощью от США

Der Spiegel: пакет помощи США поможет ВСУ продержаться в конфликте до 2025 года

21 апреля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

ВСУ получат артиллерийские снаряды в рамках пакета помощи США, пишет Der Spiegel Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Принятый палатой представителей США законопроект о выделении 61 миллиарда долларов Украине позволит ВСУ продержаться в военном конфликте до 2025 года. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Принятый палатой представителей США законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов позволит Киеву продолжить военный конфликт до 2025 года», — говорится в материале. Там добавили, что это также повлияет на сроки возможного достижения мира на Украине. Теперь украинские военные на передовой получат увеличенное количество артиллерийских снарядов. Кроме того, планируется пополнение запасов для обеспечения ракетных установок. Также рассматривается поставка новых систем Patriot и дополнительного вооружения для противовоздушной обороны, заключили в журнале. Законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации активов России и введении санкций были приняты 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Общая сумма пакета помощи для Украины составляет 61 миллиард долларов. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский утверждает, что Киев в конечном итоге может не получить столько средств, сколько заявлено, телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принятый палатой представителей США законопроект о выделении 61 миллиарда долларов Украине позволит ВСУ продержаться в военном конфликте до 2025 года. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Принятый палатой представителей США законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов позволит Киеву продолжить военный конфликт до 2025 года», — говорится в материале. Там добавили, что это также повлияет на сроки возможного достижения мира на Украине. Теперь украинские военные на передовой получат увеличенное количество артиллерийских снарядов. Кроме того, планируется пополнение запасов для обеспечения ракетных установок. Также рассматривается поставка новых систем Patriot и дополнительного вооружения для противовоздушной обороны, заключили в журнале. Законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации активов России и введении санкций были приняты 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Общая сумма пакета помощи для Украины составляет 61 миллиард долларов. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский утверждает, что Киев в конечном итоге может не получить столько средств, сколько заявлено, телеканал 360.