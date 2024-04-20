20 апреля 2024

В Свердловской области мужчина перевернулся на болотоходе и сломал позвоночник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Блокпосты. Свердловская область, Нижний Тагил, здоровье, медицина, ночь, вызов врача, скорая медицинская помощь
Пострадавшего водителя госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Серовском районе (Свердловская область) 43-летний мужчина перевернулся на болотоходе и сломал позвоночник. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Инцидент произошел 19 апреля на нулевом километре лесной дороги деревня Магина Серовского района. Водитель самоходного транспортного средства… потерял контроль над управлением, вследствие чего… допустил опрокидывание болотохода. В результате ДТП водитель получил травму в виде перелома позвоночника», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

Мужчину госпитализировали. Также у него взяли кровь на химико-токсикологическое исследование, чтобы проверить, находился ли он в состоянии опьянения. По данному факту проводится проверка, добавили в ГИБДД.

Фото:

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В Серовском районе (Свердловская область) 43-летний мужчина перевернулся на болотоходе и сломал позвоночник. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Инцидент произошел 19 апреля на нулевом километре лесной дороги деревня Магина Серовского района. Водитель самоходного транспортного средства… потерял контроль над управлением, вследствие чего… допустил опрокидывание болотохода. В результате ДТП водитель получил травму в виде перелома позвоночника», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Мужчину госпитализировали. Также у него взяли кровь на химико-токсикологическое исследование, чтобы проверить, находился ли он в состоянии опьянения. По данному факту проводится проверка, добавили в ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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