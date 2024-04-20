В Свердловской области мужчина перевернулся на болотоходе и сломал позвоночник. Фото

21 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Пострадавшего водителя госпитализировали (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Серовском районе (Свердловская область) 43-летний мужчина перевернулся на болотоходе и сломал позвоночник. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Инцидент произошел 19 апреля на нулевом километре лесной дороги деревня Магина Серовского района. Водитель самоходного транспортного средства… потерял контроль над управлением, вследствие чего… допустил опрокидывание болотохода. В результате ДТП водитель получил травму в виде перелома позвоночника», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Мужчину госпитализировали. Также у него взяли кровь на химико-токсикологическое исследование, чтобы проверить, находился ли он в состоянии опьянения. По данному факту проводится проверка, добавили в ГИБДД. ГИБДД Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Серовском районе (Свердловская область) 43-летний мужчина перевернулся на болотоходе и сломал позвоночник. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Инцидент произошел 19 апреля на нулевом километре лесной дороги деревня Магина Серовского района. Водитель самоходного транспортного средства… потерял контроль над управлением, вследствие чего… допустил опрокидывание болотохода. В результате ДТП водитель получил травму в виде перелома позвоночника», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Мужчину госпитализировали. Также у него взяли кровь на химико-токсикологическое исследование, чтобы проверить, находился ли он в состоянии опьянения. По данному факту проводится проверка, добавили в ГИБДД.