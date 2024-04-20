20 апреля 2024

В самой опасной тюменской реке замедлился прирост воды

Рост уровня воды в реке Ишим в Ишиме замедлился в восемь раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Плодопитомник, паводок, 20 апреля. Ишим
За сутки уровень воды в реке стал повышаться в восемь раз медленнее Фото:
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Темп прироста уровня воды в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме замедлился в восемь раз. Это следует из гидрологических данных. Если 20 апреля за четыре часа вода выросла на 48 см, то 21 апреля — всего на шесть.

«Уровень воды в реке Ишим в Ишиме. 20 апреля: 08:00 — 911 см, 12:00 — 959 см. 21 апреля: 08:00 — 1 051 см, 12:00 — 1 057 см», — следует из данных измерений.

Таким образом, за четыре часа 20 апреля река прибыла на 48 см, в то время как 21 апреля — на 6 см. Скорость роста уровня воды за сутки снизилась в восемь раз.

Как ранее писало URA.RU, пик паводка в Ишиме ждут ночью с 21 на 22 апреля. Затем вода уйдет в Абатский район.

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Темп прироста уровня воды в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме замедлился в восемь раз. Это следует из гидрологических данных. Если 20 апреля за четыре часа вода выросла на 48 см, то 21 апреля — всего на шесть. «Уровень воды в реке Ишим в Ишиме. 20 апреля: 08:00 — 911 см, 12:00 — 959 см. 21 апреля: 08:00 — 1 051 см, 12:00 — 1 057 см», — следует из данных измерений. Таким образом, за четыре часа 20 апреля река прибыла на 48 см, в то время как 21 апреля — на 6 см. Скорость роста уровня воды за сутки снизилась в восемь раз. Как ранее писало URA.RU, пик паводка в Ишиме ждут ночью с 21 на 22 апреля. Затем вода уйдет в Абатский район.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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