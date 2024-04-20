Губернатор Моор рассказал, когда в Ишиме ожидают пик паводка. Видео

Губернатор Моор: пик паводка в Ишиме ожидают к ночи

21 апреля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Река Ишим в городе уже превысила отметку в 10,5 метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области продолжает расти уровень воды в тюменских реках. Вода в реке Ишим уже превысила отметку в 10,5 метров. Пик паводка ожидают уже этой ночью, сообщил губернатор региона Александр Моор. «Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной. Река Ишим в городе превысила отметку в 10,5 метров. Прирост за сутки — 140 см. Интенсивность снизилась, в ближайшее время ожидаем максимума. Сейчас следим за состоянием гидротехнических сооружений. Люди работают круглосуточно», — написал глава региона в telegram-канале. Он уточнил, что пик паводка в Ишиме ожидают к ночи. Растет уровень воды Иртыша в районе Абатска — плюс 64 см. По словам Моора, пик здесь прогнозируем через три дня. Кроме того, на реке Тобол поднимается уровень. Ожидается приход «большой воды» из Кургана в Упорово. Губернатор региона поручил увеличить запас мешков для укрепления насыпи. В Казанском районе зафиксировано снижение уровня воды. В отрезанные населенные пункты сделаны временные дороги. Были скорректированы автобусные маршруты, действуют лодочные переправы. В Тюменской области 21 апреля продолжает прибывать вода. Уровень в реке Ишим за сутки вырос на 1,4 метра. Сейчас он достиг 1051 см». URA.RU подготовило материал, в котором рассказало об уровне воды в реках региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области продолжает расти уровень воды в тюменских реках. Вода в реке Ишим уже превысила отметку в 10,5 метров. Пик паводка ожидают уже этой ночью, сообщил губернатор региона Александр Моор. «Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной. Река Ишим в городе превысила отметку в 10,5 метров. Прирост за сутки — 140 см. Интенсивность снизилась, в ближайшее время ожидаем максимума. Сейчас следим за состоянием гидротехнических сооружений. Люди работают круглосуточно», — написал глава региона в telegram-канале. Он уточнил, что пик паводка в Ишиме ожидают к ночи. Растет уровень воды Иртыша в районе Абатска — плюс 64 см. По словам Моора, пик здесь прогнозируем через три дня. Кроме того, на реке Тобол поднимается уровень. Ожидается приход «большой воды» из Кургана в Упорово. Губернатор региона поручил увеличить запас мешков для укрепления насыпи. В Казанском районе зафиксировано снижение уровня воды. В отрезанные населенные пункты сделаны временные дороги. Были скорректированы автобусные маршруты, действуют лодочные переправы. В Тюменской области 21 апреля продолжает прибывать вода. Уровень в реке Ишим за сутки вырос на 1,4 метра. Сейчас он достиг 1051 см». URA.RU подготовило материал, в котором рассказало об уровне воды в реках региона.