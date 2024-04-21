Семья из Москвы обнаружила в новой квартире трусы мигрантов

Семья из Москвы обнаружила в своей новой квартире вещи мигрантов. Они были заняты на строительстве жилого комплекса «Алхимово» и временно проживали в пустующих квартирах.
«Ирина и ее муж Сергей взяли ипотеку в ЖК „Самолет“ 2,5 года назад. Когда они должны были въехать в квартиру, им сообщили, что строительство еще не завершено. Сергей решил проверить текущее состояние и увидел готовую и отремонтированную квартиру, в которой оказались чужие вещи — шесть матрасов, продукты, носки, трусы и наушники в гостиной», — сообщает telegram-канал Baza.
Там добавили, что после этого строители ЖК «Алхимово» вернулись в квартиру на обед. Сергей сразу же позвонил в полицию, однако к моменту прибытия сотрудников большинство мигрантов уже собрали свои вещи и спустились вниз. Пятерых из них удалось задержать — одного быстро депортировали, а остальных наказали штрафами. Ирина отметила, что ее квартира была полностью готова к заселению, но компания «Самолет» не выдает ключи без объяснения причин, передали в telegram-канале.
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