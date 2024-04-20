20 апреля 2024

Каким населенным пунктам Ишимского района грозит подтопление. Карта

В Ишимский район приходит «большая вода»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж. Ишим
Для защиты населенных пунктов сооружаются дамбы Фото:
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В Ишимский район (Тюменская область) прибывает «большая вода». С подтопляемых территорий проходит эвакуация. URA.RU публикует карту населенных пунктов, которым угрожает паводок. Данные предоставил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

«По Ишимскому району есть вероятность подтопления почти 30 населенных пунктов. Они включают как деревни и села, так и СНТ», — сообщил Андрей Михнович.

В этот список входят:

  • деревня Сажино;
  • деревня Кошкарагай;
  • деревня Налимова;
  • деревня Макарова;
  • СНТ «Аграрник»;
  • село Стрехнино;
  • село Плешково;
  • СНТ «Борки»;
  • деревня Лайкова;
  • деревня Бутырки;
  • деревня Синицына;
  • деревня Симонова;
  • поселок Дом Отдыха;
  • поселок Детский дом №29;
  • село Клепиково;
  • поселок Плодопитомник;
  • СНТ «Приишимский»;
  • СНТ «Техник»;
  • СНТ «Смородинка»;
  • СНТ «Надежда»;
  • СНТ «Солнечный»;
  • село Пахомова;
  • деревня Рагозина;
  • село Лариха;
  • деревня Воронина;
  • деревня Боровое;
  • деревня Заворохино;
  • деревня Большой Остров.


Ранее власти рассказали о том, когда начнет опускаться уровень воды в реке Ишим. Пик наступит в течение нескольких дней.

Карта населенных пунктов, которым грозит затопление
Карта населенных пунктов, которым грозит затопление

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В Ишимский район (Тюменская область) прибывает «большая вода». С подтопляемых территорий проходит эвакуация. URA.RU публикует карту населенных пунктов, которым угрожает паводок. Данные предоставил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. «По Ишимскому району есть вероятность подтопления почти 30 населенных пунктов. Они включают как деревни и села, так и СНТ», — сообщил Андрей Михнович. В этот список входят: Ранее власти рассказали о том, когда начнет опускаться уровень воды в реке Ишим. Пик наступит в течение нескольких дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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