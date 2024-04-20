Для защиты населенных пунктов сооружаются дамбы
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Ишимский район (Тюменская область) прибывает «большая вода». С подтопляемых территорий проходит эвакуация. URA.RU публикует карту населенных пунктов, которым угрожает паводок. Данные предоставил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.
«По Ишимскому району есть вероятность подтопления почти 30 населенных пунктов. Они включают как деревни и села, так и СНТ», — сообщил Андрей Михнович.
В этот список входят:
- деревня Сажино;
- деревня Кошкарагай;
- деревня Налимова;
- деревня Макарова;
- СНТ «Аграрник»;
- село Стрехнино;
- село Плешково;
- СНТ «Борки»;
- деревня Лайкова;
- деревня Бутырки;
- деревня Синицына;
- деревня Симонова;
- поселок Дом Отдыха;
- поселок Детский дом №29;
- село Клепиково;
- поселок Плодопитомник;
- СНТ «Приишимский»;
- СНТ «Техник»;
- СНТ «Смородинка»;
- СНТ «Надежда»;
- СНТ «Солнечный»;
- село Пахомова;
- деревня Рагозина;
- село Лариха;
- деревня Воронина;
- деревня Боровое;
- деревня Заворохино;
- деревня Большой Остров.
Ранее власти рассказали о том, когда начнет опускаться уровень воды в реке Ишим. Пик наступит в течение нескольких дней.
Карта населенных пунктов, которым грозит затопление
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