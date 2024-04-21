ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре Одессы

Армия России атаковала портовую инфраструктуру в Одессе. Об этом заявил глава одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Целью снова стали транспортно-логистические объекты припортовой инфраструктуры. Россия продолжает точечные ракетные удары по Одессе», — написал Олег Кипер в своем telegram-канале. Он отметил, что для атаки использовались баллистические ракеты.
Заявлений Минобороны РФ по поводу ударов по портовой инфраструктуре не было. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство.
Информацию об атаке подтвердили и ВСУ. Ранее ВС РФ ударили по порту Южный. Там были повреждены два портовых терминала. До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о нескольких ударах по Одессе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.