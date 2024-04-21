ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре Одессы

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
ВС РФ использовали для атаки баллистические ракеты, заявил Олег Кипер Фото:
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Армия России атаковала портовую инфраструктуру в Одессе. Об этом заявил глава одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Целью снова стали транспортно-логистические объекты припортовой инфраструктуры. Россия продолжает точечные ракетные удары по Одессе», — написал Олег Кипер в своем telegram-канале. Он отметил, что для атаки использовались баллистические ракеты.

Заявлений Минобороны РФ по поводу ударов по портовой инфраструктуре не было. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство.

Информацию об атаке подтвердили и ВСУ. Ранее ВС РФ ударили по порту Южный. Там были повреждены два портовых терминала. До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о нескольких ударах по Одессе.

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Армия России атаковала портовую инфраструктуру в Одессе. Об этом заявил глава одесской областной военной администрации Олег Кипер. «Целью снова стали транспортно-логистические объекты припортовой инфраструктуры. Россия продолжает точечные ракетные удары по Одессе», — написал Олег Кипер в своем telegram-канале. Он отметил, что для атаки использовались баллистические ракеты. Заявлений Минобороны РФ по поводу ударов по портовой инфраструктуре не было. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство. Информацию об атаке подтвердили и ВСУ. Ранее ВС РФ ударили по порту Южный. Там были повреждены два портовых терминала. До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о нескольких ударах по Одессе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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