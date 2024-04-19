Мининфраструктуры Украины заявило об атаках на порт в Одессе

20 апреля 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

В Одессе поврежден порт после атаки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В порту Южный, расположенном недалеко от Одессы, произошло поражение двух портовых терминалов. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. «Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции», — говорится в официальном сообщении министерства. Информация опубликована на официальном сайте ведомства. По данным министерства, один из пораженных терминалов принадлежит сингапурской компании «Дельта Вилмар». Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от своих коллег, сообщил, об ударах по объектам в порту Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В порту Южный, расположенном недалеко от Одессы, произошло поражение двух портовых терминалов. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. «Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции», — говорится в официальном сообщении министерства. Информация опубликована на официальном сайте ведомства. По данным министерства, один из пораженных терминалов принадлежит сингапурской компании «Дельта Вилмар». Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от своих коллег, сообщил, об ударах по объектам в порту Украины.