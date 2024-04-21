На курганской трассе продлили ограничения на передвижение из-за паводка. Видео

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Половодье в районе Омского моста. Курган
Из-за паводка в Кургане ограничения на проезд по автодороге «Иртыш» действуют 9 часов в сутки Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области продлили до 22 апреля включительно временные ограничения передвижения грузовых автомобилей на участках автодороги «Иртыш» из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал».

«В связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением 22 апреля с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 вводится ограничение дорожного движения на участках трасс в Курганской области: 260—278 км автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Также на 0—86 км автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени», — сообщили в ведомстве. Ограничения распространяются на грузовые транспортные средства.

Упрдор «Южный Урал» отмечает, что время введения и окончания ограничения движения может быть изменено в зависимости от погодных условий. Водителям тяжеловесного и крупногабаритного транспорта рекомендуется следовать по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Тюмень — Ишим. При этом ограничения не касаются транспорта жителей зоны ЧС, автомобилей экстренных служб и перевозок товаров первой необходимости.

Ранее URA.RU писало сообщало, что курганцы встали в пробках на федеральной трассе «Иртыш». Это произошло после того, как из-за подтопления было перекрыто городское шоссе Тюнина. Водителям пришлось направиться в объезд. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции агентства.

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В Курганской области продлили до 22 апреля включительно временные ограничения передвижения грузовых автомобилей на участках автодороги «Иртыш» из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал». «В связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением 22 апреля с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 вводится ограничение дорожного движения на участках трасс в Курганской области: 260—278 км автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Также на 0—86 км автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени», — сообщили в ведомстве. Ограничения распространяются на грузовые транспортные средства. Упрдор «Южный Урал» отмечает, что время введения и окончания ограничения движения может быть изменено в зависимости от погодных условий. Водителям тяжеловесного и крупногабаритного транспорта рекомендуется следовать по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Тюмень — Ишим. При этом ограничения не касаются транспорта жителей зоны ЧС, автомобилей экстренных служб и перевозок товаров первой необходимости. Ранее URA.RU писало сообщало, что курганцы встали в пробках на федеральной трассе «Иртыш». Это произошло после того, как из-за подтопления было перекрыто городское шоссе Тюнина. Водителям пришлось направиться в объезд. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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