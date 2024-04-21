На курганской трассе продлили ограничения на передвижение из-за паводка. Видео

21 апреля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Из-за паводка в Кургане ограничения на проезд по автодороге «Иртыш» действуют 9 часов в сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области продлили до 22 апреля включительно временные ограничения передвижения грузовых автомобилей на участках автодороги «Иртыш» из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал». «В связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением 22 апреля с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 вводится ограничение дорожного движения на участках трасс в Курганской области: 260—278 км автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Также на 0—86 км автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени», — сообщили в ведомстве. Ограничения распространяются на грузовые транспортные средства. Упрдор «Южный Урал» отмечает, что время введения и окончания ограничения движения может быть изменено в зависимости от погодных условий. Водителям тяжеловесного и крупногабаритного транспорта рекомендуется следовать по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Тюмень — Ишим. При этом ограничения не касаются транспорта жителей зоны ЧС, автомобилей экстренных служб и перевозок товаров первой необходимости. Ранее URA.RU писало сообщало, что курганцы встали в пробках на федеральной трассе «Иртыш». Это произошло после того, как из-за подтопления было перекрыто городское шоссе Тюнина. Водителям пришлось направиться в объезд. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области продлили до 22 апреля включительно временные ограничения передвижения грузовых автомобилей на участках автодороги «Иртыш» из-за паводка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал». «В связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением 22 апреля с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 вводится ограничение дорожного движения на участках трасс в Курганской области: 260—278 км автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Также на 0—86 км автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени», — сообщили в ведомстве. Ограничения распространяются на грузовые транспортные средства. Упрдор «Южный Урал» отмечает, что время введения и окончания ограничения движения может быть изменено в зависимости от погодных условий. Водителям тяжеловесного и крупногабаритного транспорта рекомендуется следовать по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Тюмень — Ишим. При этом ограничения не касаются транспорта жителей зоны ЧС, автомобилей экстренных служб и перевозок товаров первой необходимости. Ранее URA.RU писало сообщало, что курганцы встали в пробках на федеральной трассе «Иртыш». Это произошло после того, как из-за подтопления было перекрыто городское шоссе Тюнина. Водителям пришлось направиться в объезд. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции агентства.