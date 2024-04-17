Общество Транспорт Курганцы стоят в восьмикилометровой пробке из-за перекрытого шоссе. Карта 17 апреля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + Длинна пробки варьируется от шести до восьми километров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на федеральной трассе «Иртыш» от кольцевого перекрестка с улицей Омской до 277 километра растянулась пробка. С учетом затора автомобилей время на поездку, например, в микрорайон Глинки может занять около 45 минут. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «До Глинок из центральной части Кургана по трассе ехали 45 минут. Пробка тянется километры. Желающих проехать много, а сейчас даже не час „пик“», — поделился наблюдениями корреспондент URA.RU. По данным сервиса «2ГИС», пробка имеет протяженность порядка восьми километров. Информация о заторе регулярно обновляется, иногда отображая, что длина составляет более шести с половиной километров. Ранее URA.RU писало, что курганская ГИБДД рекомендовала избегать движения по трассе «Иртыш». Нагрузка на федеральную автодорогу возросла в разы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане на федеральной трассе «Иртыш» от кольцевого перекрестка с улицей Омской до 277 километра растянулась пробка. С учетом затора автомобилей время на поездку, например, в микрорайон Глинки может занять около 45 минут. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «До Глинок из центральной части Кургана по трассе ехали 45 минут. Пробка тянется километры. Желающих проехать много, а сейчас даже не час „пик“», — поделился наблюдениями корреспондент URA.RU. По данным сервиса «2ГИС», пробка имеет протяженность порядка восьми километров. Информация о заторе регулярно обновляется, иногда отображая, что длина составляет более шести с половиной километров. Ранее URA.RU писало, что курганская ГИБДД рекомендовала избегать движения по трассе «Иртыш». Нагрузка на федеральную автодорогу возросла в разы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям