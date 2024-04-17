Курганцы стоят в восьмикилометровой пробке из-за перекрытого шоссе. Карта

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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, трафик, мост бурова-петрова
Длинна пробки варьируется от шести до восьми километров (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на федеральной трассе «Иртыш» от кольцевого перекрестка с улицей Омской до 277 километра растянулась пробка. С учетом затора автомобилей время на поездку, например, в микрорайон Глинки может занять около 45 минут. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«До Глинок из центральной части Кургана по трассе ехали 45 минут. Пробка тянется километры. Желающих проехать много, а сейчас даже не час „пик“», — поделился наблюдениями корреспондент URA.RU.

По данным сервиса «2ГИС», пробка имеет протяженность порядка восьми километров. Информация о заторе регулярно обновляется, иногда отображая, что длина составляет более шести с половиной километров.

Ранее URA.RU писало, что курганская ГИБДД рекомендовала избегать движения по трассе «Иртыш». Нагрузка на федеральную автодорогу возросла в разы.

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В Кургане на федеральной трассе «Иртыш» от кольцевого перекрестка с улицей Омской до 277 километра растянулась пробка. С учетом затора автомобилей время на поездку, например, в микрорайон Глинки может занять около 45 минут. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «До Глинок из центральной части Кургана по трассе ехали 45 минут. Пробка тянется километры. Желающих проехать много, а сейчас даже не час „пик“», — поделился наблюдениями корреспондент URA.RU. По данным сервиса «2ГИС», пробка имеет протяженность порядка восьми километров. Информация о заторе регулярно обновляется, иногда отображая, что длина составляет более шести с половиной километров. Ранее URA.RU писало, что курганская ГИБДД рекомендовала избегать движения по трассе «Иртыш». Нагрузка на федеральную автодорогу возросла в разы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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