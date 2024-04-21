Что означает снижение уровня Тобола в Кургане

Шумков призвал курганцев не расслабляться из-за спада воды в Тоболе

21 апреля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

В Кургане уровень Тобола будет снижаться до нормы несколько недель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола начал снижаться. При этом власти советуют жителям не расслабляться, поскольку вода остается в пределах отметок с опасными явлениями. Об этом рассказал губернатор Шумков. «Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться», — сообщил Шумков подписчика своего telegram-канала. Он заявил, что первостепенной задачей остается следить и укреплять дамбу, которая спасает Курган от 10-метрового уровня воды Тобола. Вода в Тоболе за сутки снизилась на 15 см. При этом нет достаточного понимания, когда уровень вышедшей из русла реки вернется к безопасным значениям. Таковой можно считать отметку ниже 700 см. В настоящее время большая воды продолжает находиться у Кургана. Пока уровень остается опасным, все службы работают в режиме ЧС до его отмены. После спада уровня Тобола, вода длительное время останется в пойме реки. Все дома, дачи и строения, затопленные паводком, нужно будет сушить и приводить в порядок. На территориях, где сейчас находится вода, останутся горы растительного и бытового мусора — их также нужно будет расчищать. Поэтому, снижение уровня воды для курганцев является лишь продолжением истории с наводнением. По прогнозам паблика «Погода 45», вода вернется в норму ближе к середине июня. Ранее URA.RU сообщало, что после пика наводнения в Кургане вода начала спадать. Согласно последним данным, вода вернулась на отметку 10 метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень Тобола начал снижаться. При этом власти советуют жителям не расслабляться, поскольку вода остается в пределах отметок с опасными явлениями. Об этом рассказал губернатор Шумков. «Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться», — сообщил Шумков подписчика своего telegram-канала. Он заявил, что первостепенной задачей остается следить и укреплять дамбу, которая спасает Курган от 10-метрового уровня воды Тобола. Вода в Тоболе за сутки снизилась на 15 см. При этом нет достаточного понимания, когда уровень вышедшей из русла реки вернется к безопасным значениям. Таковой можно считать отметку ниже 700 см. В настоящее время большая воды продолжает находиться у Кургана. Пока уровень остается опасным, все службы работают в режиме ЧС до его отмены. После спада уровня Тобола, вода длительное время останется в пойме реки. Все дома, дачи и строения, затопленные паводком, нужно будет сушить и приводить в порядок. На территориях, где сейчас находится вода, останутся горы растительного и бытового мусора — их также нужно будет расчищать. Поэтому, снижение уровня воды для курганцев является лишь продолжением истории с наводнением. По прогнозам паблика «Погода 45», вода вернется в норму ближе к середине июня. Ранее URA.RU сообщало, что после пика наводнения в Кургане вода начала спадать. Согласно последним данным, вода вернулась на отметку 10 метров.