Лепс пожаловался на побочный эффект интимной пластики

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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, лепс григорий
Григорий Лепс рассказал о побочном эффекте после пластической операции Фото:

Певец Григорий Лепс заявил, что делал пластическую операцию на половом органе и пожаловался на побочный эффект. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами после вручения премии «Шансон года-2024».

«[Половой орган] сделал, но есть побочка. Меньше стал, собака», — заявил певец в разговоре с MK.RU. Детали Лепс раскрывать не стал, но заявил, что к пластическим операциям относится хорошо.

Также Григорий Лепс признался, что поклонники считают, что он меняет женщин как перчатки, но это не так. Он заявил, что предпочитает направлять свою энергию в другое русло, например, в концерты и работу, не связанную с музыкальной деятельностью.

Премия «Шансон года-2024» состоялась накануне в Москве. Среди участников, выступивших на ежегодной премии, — Стас Михайлов, Любовь Успенская и другие.

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Певец Григорий Лепс заявил, что делал пластическую операцию на половом органе и пожаловался на побочный эффект. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами после вручения премии «Шансон года-2024». «[Половой орган] сделал, но есть побочка. Меньше стал, собака», — заявил певец в разговоре с MK.RU. Детали Лепс раскрывать не стал, но заявил, что к пластическим операциям относится хорошо. Также Григорий Лепс признался, что поклонники считают, что он меняет женщин как перчатки, но это не так. Он заявил, что предпочитает направлять свою энергию в другое русло, например, в концерты и работу, не связанную с музыкальной деятельностью. Премия «Шансон года-2024» состоялась накануне в Москве. Среди участников, выступивших на ежегодной премии, — Стас Михайлов, Любовь Успенская и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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