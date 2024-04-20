Глава проинспектировал город на мотоцикле
В Озерске Челябинской области (ЗАТО «Росатома») мэр Евгений Щербаков 21 апреля открыл мотосезон. Об этом глава округа сообщил с соцсетях.
«Сегодня открыл мотосезон, проехал по дорогам. В целом нормально, но местами пыльно, надо усилиться и держать вопрос с уборкой на контроле», — написал Щербаков в своем telegram-канале.
Мэр рассказал, что после поездки заехал в «первую» столовую. Он отметил, что в Озерске есть «и природа, и сервис, и условия для развития». И пожелал жителям отличного настроения в выходной день.
Щербаков прокатился по улицам Озерска
Мэр прокатился на мотоцикле Yamaha
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