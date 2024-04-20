Развлечения Мэр Озерска открыл мотосезон. Фото 21 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 + Глава проинспектировал город на мотоцикле Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Озерске Челябинской области (ЗАТО «Росатома») мэр Евгений Щербаков 21 апреля открыл мотосезон. Об этом глава округа сообщил с соцсетях. «Сегодня открыл мотосезон, проехал по дорогам. В целом нормально, но местами пыльно, надо усилиться и держать вопрос с уборкой на контроле», — написал Щербаков в своем telegram-канале. Мэр рассказал, что после поездки заехал в «первую» столовую. Он отметил, что в Озерске есть «и природа, и сервис, и условия для развития». И пожелал жителям отличного настроения в выходной день. Щербаков прокатился по улицам Озерска Евгений Щербаков, telegram-канал Мэр прокатился на мотоцикле Yamaha Евгений Щербаков, telegram-канал Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Озерске Челябинской области (ЗАТО «Росатома») мэр Евгений Щербаков 21 апреля открыл мотосезон. Об этом глава округа сообщил с соцсетях. «Сегодня открыл мотосезон, проехал по дорогам. В целом нормально, но местами пыльно, надо усилиться и держать вопрос с уборкой на контроле», — написал Щербаков в своем telegram-канале. Мэр рассказал, что после поездки заехал в «первую» столовую. Он отметил, что в Озерске есть «и природа, и сервис, и условия для развития». И пожелал жителям отличного настроения в выходной день. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям