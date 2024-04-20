20 апреля 2024
19 апреля 2024

Мэр Озерска открыл мотосезон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мотосезона клуба Harley Davidson. Екатеринбург, мотоцикл, байкеры, harley davidson
Глава проинспектировал город на мотоцикле Фото:

В Озерске Челябинской области (ЗАТО «Росатома») мэр Евгений Щербаков 21 апреля открыл мотосезон. Об этом глава округа сообщил с соцсетях.

«Сегодня открыл мотосезон, проехал по дорогам. В целом нормально, но местами пыльно, надо усилиться и держать вопрос с уборкой на контроле», — написал Щербаков в своем telegram-канале.

Мэр рассказал, что после поездки заехал в «первую» столовую. Он отметил, что в Озерске есть «и природа, и сервис, и условия для развития». И пожелал жителям отличного настроения в выходной день.

Щербаков прокатился по улицам Озерска
Щербаков прокатился по улицам Озерска
Мэр прокатился на мотоцикле Yamaha
Мэр прокатился на мотоцикле Yamaha

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В Озерске Челябинской области (ЗАТО «Росатома») мэр Евгений Щербаков 21 апреля открыл мотосезон. Об этом глава округа сообщил с соцсетях. «Сегодня открыл мотосезон, проехал по дорогам. В целом нормально, но местами пыльно, надо усилиться и держать вопрос с уборкой на контроле», — написал Щербаков в своем telegram-канале. Мэр рассказал, что после поездки заехал в «первую» столовую. Он отметил, что в Озерске есть «и природа, и сервис, и условия для развития». И пожелал жителям отличного настроения в выходной день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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