МИД РФ ждет от Турции объяснений из-за недопуска россиян на рейсы

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Ранее несколько десятков россиян не смогли улететь из Стамбула в страны Южной Америки Фото:

Россия ожидает, что Турция отреагирует на ситуацию с проблемой транзита россиян. Об этом заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, отметив, что этот вопрос находится на постоянном контроле со стороны Москвы.

«Вопрос доведен официальными обращениями до сведения руководства Турецких авиалиний в Стамбуле и Москве и до МИД Турции. Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — заявил Андрей Буравов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что загранучреждения РФ в Турции внимательно следят за транзитом своих граждан через страну. Буравов добавил, что в последнее время проблемы наблюдается именно на стороне воздушной гавани в Стамбуле.

Ранее россиян перестали пускать на рейсы из Стамбула в Аргентину и другие страны Южной Америки. Turkish Airlines ссылалась на отсутствие багажа или «чистый паспорт». При этом иногда причина и вовсе не называлась. Снятые с рейса граждане России намерены судиться с компанией.

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Россия ожидает, что Турция отреагирует на ситуацию с проблемой транзита россиян. Об этом заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, отметив, что этот вопрос находится на постоянном контроле со стороны Москвы. «Вопрос доведен официальными обращениями до сведения руководства Турецких авиалиний в Стамбуле и Москве и до МИД Турции. Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — заявил Андрей Буравов, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что загранучреждения РФ в Турции внимательно следят за транзитом своих граждан через страну. Буравов добавил, что в последнее время проблемы наблюдается именно на стороне воздушной гавани в Стамбуле. Ранее россиян перестали пускать на рейсы из Стамбула в Аргентину и другие страны Южной Америки. Turkish Airlines ссылалась на отсутствие багажа или «чистый паспорт». При этом иногда причина и вовсе не называлась. Снятые с рейса граждане России намерены судиться с компанией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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