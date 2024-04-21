МИД РФ ждет от Турции объяснений из-за недопуска россиян на рейсы

21 апреля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Ранее несколько десятков россиян не смогли улететь из Стамбула в страны Южной Америки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия ожидает, что Турция отреагирует на ситуацию с проблемой транзита россиян. Об этом заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, отметив, что этот вопрос находится на постоянном контроле со стороны Москвы. «Вопрос доведен официальными обращениями до сведения руководства Турецких авиалиний в Стамбуле и Москве и до МИД Турции. Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — заявил Андрей Буравов, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что загранучреждения РФ в Турции внимательно следят за транзитом своих граждан через страну. Буравов добавил, что в последнее время проблемы наблюдается именно на стороне воздушной гавани в Стамбуле. Ранее россиян перестали пускать на рейсы из Стамбула в Аргентину и другие страны Южной Америки. Turkish Airlines ссылалась на отсутствие багажа или «чистый паспорт». При этом иногда причина и вовсе не называлась. Снятые с рейса граждане России намерены судиться с компанией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия ожидает, что Турция отреагирует на ситуацию с проблемой транзита россиян. Об этом заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, отметив, что этот вопрос находится на постоянном контроле со стороны Москвы. «Вопрос доведен официальными обращениями до сведения руководства Турецких авиалиний в Стамбуле и Москве и до МИД Турции. Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — заявил Андрей Буравов, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что загранучреждения РФ в Турции внимательно следят за транзитом своих граждан через страну. Буравов добавил, что в последнее время проблемы наблюдается именно на стороне воздушной гавани в Стамбуле. Ранее россиян перестали пускать на рейсы из Стамбула в Аргентину и другие страны Южной Америки. Turkish Airlines ссылалась на отсутствие багажа или «чистый паспорт». При этом иногда причина и вовсе не называлась. Снятые с рейса граждане России намерены судиться с компанией.