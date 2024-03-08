Baza: турецкая авиакомпания сняла с рейса россиян без объяснения причин

08 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Не менее десяти россиян сняли с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес без объяснения причин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сняла с рейса россиян без объяснения причин. На это пожаловались сами пассажиры. «Не менее 10 россиян сняли с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес без объяснения причин», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что пассажиров долгое время не пускали на борт, ссылаясь на дополнительную проверку. Пассажиры ходили по аэропорту и пытались выяснить, что происходит, какова причина отказа в перелете, но им так никто ничего не объяснил. Одна из пассажирок, которой не удалось улететь в Буэнос-Айрес рассказала, что они с мужем долго готовились к поездке, потратили более пяти тысяч долларов, но улететь не смогли. Спустя некоторое время после отказа в перелете на сайте Turkish Airlines они прочитали, что на рейсах в Латинскую Америку проходят дополнительные проверки, однако, по словам Кристины, все указанные условия у них были соблюдены. На посадке, увидев российский паспорт, пару просто развернули без объяснения причин.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сняла с рейса россиян без объяснения причин. На это пожаловались сами пассажиры. «Не менее 10 россиян сняли с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес без объяснения причин», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что пассажиров долгое время не пускали на борт, ссылаясь на дополнительную проверку. Пассажиры ходили по аэропорту и пытались выяснить, что происходит, какова причина отказа в перелете, но им так никто ничего не объяснил. Одна из пассажирок, которой не удалось улететь в Буэнос-Айрес рассказала, что они с мужем долго готовились к поездке, потратили более пяти тысяч долларов, но улететь не смогли. Спустя некоторое время после отказа в перелете на сайте Turkish Airlines они прочитали, что на рейсах в Латинскую Америку проходят дополнительные проверки, однако, по словам Кристины, все указанные условия у них были соблюдены. На посадке, увидев российский паспорт, пару просто развернули без объяснения причин.