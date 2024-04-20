20 апреля 2024
19 апреля 2024

В торговом центре Нижневартовска произошла драка между подростками

В Нижневартовске подросток разбил парню нос во время драки в Green Park
© Служба новостей «URA.RU»
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Драка произошла между несовершеннолетними парнями Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) произошла драка между подростками в торговом центре Green Park. В результате этого одному из парней разбили нос. Об этом сообщили очевидцы.

«В Green Park столкнулись две группировки школьников. По словам детей, все началось с отказа в просьбе дать сигарету. Группы немного поругались и разошлись в разные части торгового центра. Позже, когда один из подростков, отказавших в просьбе, решил отойти в туалет на первом этаже. Его внутри поймала группа парней и избила до крови и почти до потери сознания. Ему сломали нос», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

В пресс-службе МВД региона журналисту URA.RU информацию подтвердили, а также рассказали о подробностях произошедшего. «Инцидент произошел 20 апреля. Все личности драки установлены. Это два молодых человека 2009 года рождения. Зачинщик будет поставлен на профилактический учет», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что во время драки одному из парней сломали нос.

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В Нижневартовске (ХМАО) произошла драка между подростками в торговом центре Green Park. В результате этого одному из парней разбили нос. Об этом сообщили очевидцы. «В Green Park столкнулись две группировки школьников. По словам детей, все началось с отказа в просьбе дать сигарету. Группы немного поругались и разошлись в разные части торгового центра. Позже, когда один из подростков, отказавших в просьбе, решил отойти в туалет на первом этаже. Его внутри поймала группа парней и избила до крови и почти до потери сознания. Ему сломали нос», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В пресс-службе МВД региона журналисту URA.RU информацию подтвердили, а также рассказали о подробностях произошедшего. «Инцидент произошел 20 апреля. Все личности драки установлены. Это два молодых человека 2009 года рождения. Зачинщик будет поставлен на профилактический учет», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что во время драки одному из парней сломали нос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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