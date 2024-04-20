В торговом центре Нижневартовска произошла драка между подростками

В Нижневартовске (ХМАО) произошла драка между подростками в торговом центре Green Park. В результате этого одному из парней разбили нос. Об этом сообщили очевидцы.
«В Green Park столкнулись две группировки школьников. По словам детей, все началось с отказа в просьбе дать сигарету. Группы немного поругались и разошлись в разные части торгового центра. Позже, когда один из подростков, отказавших в просьбе, решил отойти в туалет на первом этаже. Его внутри поймала группа парней и избила до крови и почти до потери сознания. Ему сломали нос», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
В пресс-службе МВД региона журналисту URA.RU информацию подтвердили, а также рассказали о подробностях произошедшего. «Инцидент произошел 20 апреля. Все личности драки установлены. Это два молодых человека 2009 года рождения. Зачинщик будет поставлен на профилактический учет», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что во время драки одному из парней сломали нос.
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