В торговом центре Нижневартовска произошла драка между подростками

В Нижневартовске подросток разбил парню нос во время драки в Green Park

21 апреля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Драка произошла между несовершеннолетними парнями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) произошла драка между подростками в торговом центре Green Park. В результате этого одному из парней разбили нос. Об этом сообщили очевидцы. «В Green Park столкнулись две группировки школьников. По словам детей, все началось с отказа в просьбе дать сигарету. Группы немного поругались и разошлись в разные части торгового центра. Позже, когда один из подростков, отказавших в просьбе, решил отойти в туалет на первом этаже. Его внутри поймала группа парней и избила до крови и почти до потери сознания. Ему сломали нос», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В пресс-службе МВД региона журналисту URA.RU информацию подтвердили, а также рассказали о подробностях произошедшего. «Инцидент произошел 20 апреля. Все личности драки установлены. Это два молодых человека 2009 года рождения. Зачинщик будет поставлен на профилактический учет», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что во время драки одному из парней сломали нос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) произошла драка между подростками в торговом центре Green Park. В результате этого одному из парней разбили нос. Об этом сообщили очевидцы. «В Green Park столкнулись две группировки школьников. По словам детей, все началось с отказа в просьбе дать сигарету. Группы немного поругались и разошлись в разные части торгового центра. Позже, когда один из подростков, отказавших в просьбе, решил отойти в туалет на первом этаже. Его внутри поймала группа парней и избила до крови и почти до потери сознания. Ему сломали нос», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В пресс-службе МВД региона журналисту URA.RU информацию подтвердили, а также рассказали о подробностях произошедшего. «Инцидент произошел 20 апреля. Все личности драки установлены. Это два молодых человека 2009 года рождения. Зачинщик будет поставлен на профилактический учет», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что во время драки одному из парней сломали нос.