Диетолог: популярная приправа может спровоцировать рак

Диетолог Соломатина: васаби может вызвать рак у тех, кто не привык к острой пище

21 апреля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Чрезмерное употребление васаби может привести к возникновению рака Фото: Размик Закарян © URA.RU Употребление васаби может привести к разрушению клеток слизистой, что вызывает возникновение онкологии. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина. «Васаби сейчас стал очень популярен. Острые приправы действительно улучшают настроение. Когда человек не привык к острым соусам и приправам, то это может нанести определенный вред», — заявила Соломатина радиостанции «Говорит Москва». Она также уточнила, что если у человека уже есть повреждение слизистой, то употребление острого может спровоцировать воспаление и разрушение клеток, что в свою очередь приведет к раку. Соломатина подчеркнула, что есть норма употребления васаби и ее следует правильно рассчитывать. Она вычисляется исходя из индивидуальных особенностей организма. Ранее онколог Антон Иванов заявил, что правильно питание является ключевым моментом в профилактике рака. Он перечислил пять полезных привычек, которые смогут снизить риск его возникновения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Употребление васаби может привести к разрушению клеток слизистой, что вызывает возникновение онкологии. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина. «Васаби сейчас стал очень популярен. Острые приправы действительно улучшают настроение. Когда человек не привык к острым соусам и приправам, то это может нанести определенный вред», — заявила Соломатина радиостанции «Говорит Москва». Она также уточнила, что если у человека уже есть повреждение слизистой, то употребление острого может спровоцировать воспаление и разрушение клеток, что в свою очередь приведет к раку. Соломатина подчеркнула, что есть норма употребления васаби и ее следует правильно рассчитывать. Она вычисляется исходя из индивидуальных особенностей организма. Ранее онколог Антон Иванов заявил, что правильно питание является ключевым моментом в профилактике рака. Он перечислил пять полезных привычек, которые смогут снизить риск его возникновения.