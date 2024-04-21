Диетолог: популярная приправа может спровоцировать рак

Диетолог Соломатина: васаби может вызвать рак у тех, кто не привык к острой пище
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Чрезмерное употребление васаби может привести к возникновению рака Фото:

Употребление васаби может привести к разрушению клеток слизистой, что вызывает возникновение онкологии. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина.

«Васаби сейчас стал очень популярен. Острые приправы действительно улучшают настроение. Когда человек не привык к острым соусам и приправам, то это может нанести определенный вред», — заявила Соломатина радиостанции «Говорит Москва». Она также уточнила, что если у человека уже есть повреждение слизистой, то употребление острого может спровоцировать воспаление и разрушение клеток, что в свою очередь приведет к раку.

Соломатина подчеркнула, что есть норма употребления васаби и ее следует правильно рассчитывать. Она вычисляется исходя из индивидуальных особенностей организма.

Ранее онколог Антон Иванов заявил, что правильно питание является ключевым моментом в профилактике рака. Он перечислил пять полезных привычек, которые смогут снизить риск его возникновения.

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Употребление васаби может привести к разрушению клеток слизистой, что вызывает возникновение онкологии. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина. «Васаби сейчас стал очень популярен. Острые приправы действительно улучшают настроение. Когда человек не привык к острым соусам и приправам, то это может нанести определенный вред», — заявила Соломатина радиостанции «Говорит Москва». Она также уточнила, что если у человека уже есть повреждение слизистой, то употребление острого может спровоцировать воспаление и разрушение клеток, что в свою очередь приведет к раку. Соломатина подчеркнула, что есть норма употребления васаби и ее следует правильно рассчитывать. Она вычисляется исходя из индивидуальных особенностей организма. Ранее онколог Антон Иванов заявил, что правильно питание является ключевым моментом в профилактике рака. Он перечислил пять полезных привычек, которые смогут снизить риск его возникновения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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