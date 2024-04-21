В одесском порту Южный третий день тушат пожар

Третий день оперативные службы тушат пожар в порту Южный в Одессе. Об этом сообщили в государственной службе Украины по ЧС.
«Третий день подряд спасатели ликвидируют последствия удара в Одесской области», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в соцсетях.
По данным украинских СМИ, речь идет про порт Южный. Там горит объект портовой инфрастуктуры.
Ранее в Одессе произошла серия взрывов. Украинские ведомства подтвердили повреждение порта Южный. Министерство инфраструктуры страны сообщило, что были атакованы два терминала.
Спустя время ВС РФ нанесли удар по порту в Одессе. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что они были точными, а для них использовались баллистические ракеты.
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