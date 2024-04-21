В мире Украина В одесском порту Южный третий день тушат пожар 21 апреля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 + Спасатели не могут потушить пожар в порту уже третьи сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Третий день оперативные службы тушат пожар в порту Южный в Одессе. Об этом сообщили в государственной службе Украины по ЧС. «Третий день подряд спасатели ликвидируют последствия удара в Одесской области», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в соцсетях. По данным украинских СМИ, речь идет про порт Южный. Там горит объект портовой инфрастуктуры. Ранее в Одессе произошла серия взрывов. Украинские ведомства подтвердили повреждение порта Южный. Министерство инфраструктуры страны сообщило, что были атакованы два терминала. Спустя время ВС РФ нанесли удар по порту в Одессе. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что они были точными, а для них использовались баллистические ракеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Третий день оперативные службы тушат пожар в порту Южный в Одессе. Об этом сообщили в государственной службе Украины по ЧС. «Третий день подряд спасатели ликвидируют последствия удара в Одесской области», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в соцсетях. По данным украинских СМИ, речь идет про порт Южный. Там горит объект портовой инфрастуктуры. Ранее в Одессе произошла серия взрывов. Украинские ведомства подтвердили повреждение порта Южный. Министерство инфраструктуры страны сообщило, что были атакованы два терминала. Спустя время ВС РФ нанесли удар по порту в Одессе. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что они были точными, а для них использовались баллистические ракеты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям