В одесском порту Южный третий день тушат пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Спасатели не могут потушить пожар в порту уже третьи сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Третий день оперативные службы тушат пожар в порту Южный в Одессе. Об этом сообщили в государственной службе Украины по ЧС.

«Третий день подряд спасатели ликвидируют последствия удара в Одесской области», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в соцсетях.

По данным украинских СМИ, речь идет про порт Южный. Там горит объект портовой инфрастуктуры.

Ранее в Одессе произошла серия взрывов. Украинские ведомства подтвердили повреждение порта Южный. Министерство инфраструктуры страны сообщило, что были атакованы два терминала.

Спустя время ВС РФ нанесли удар по порту в Одессе. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что они были точными, а для них использовались баллистические ракеты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Третий день оперативные службы тушат пожар в порту Южный в Одессе. Об этом сообщили в государственной службе Украины по ЧС. «Третий день подряд спасатели ликвидируют последствия удара в Одесской области», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в соцсетях. По данным украинских СМИ, речь идет про порт Южный. Там горит объект портовой инфрастуктуры. Ранее в Одессе произошла серия взрывов. Украинские ведомства подтвердили повреждение порта Южный. Министерство инфраструктуры страны сообщило, что были атакованы два терминала. Спустя время ВС РФ нанесли удар по порту в Одессе. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что они были точными, а для них использовались баллистические ракеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...