Motor.ru: Минобороны РФ меняет Toyota на китайские седаны

Минобороны РФ, вероятно, решило частично заменить Toyota Camry на дорогие китайские седаны. Об этом сообщает издание Motor.ru, увидев новые машины на улицах Москвы.
«На улицах Москвы появились черные Hongqi H9 с военными номерами. Судя по префиксу „МО“, автомобили относятся к автобазе Министерства обороны РФ и Генерального штаба», — говорится в материале.
Отмечается, что ранее сотрудники военного ведомства ездили на Toyota Camry. Она меньше по габаритам, чем Hongqi H9. В материалы были опубликованы всего две фотографии машин с разными номерами.
В Минобороны РФ не комментировали эту информацию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.