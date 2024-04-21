Motor.ru: Минобороны РФ меняет Toyota на китайские седаны

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Российское военное ведомство возможно закупило китайские седаны Фото:

Минобороны РФ, вероятно, решило частично заменить Toyota Camry на дорогие китайские седаны. Об этом сообщает издание Motor.ru, увидев новые машины на улицах Москвы.

«На улицах Москвы появились черные Hongqi H9 с военными номерами. Судя по префиксу „МО“, автомобили относятся к автобазе Министерства обороны РФ и Генерального штаба», — говорится в материале.

Отмечается, что ранее сотрудники военного ведомства ездили на Toyota Camry. Она меньше по габаритам, чем Hongqi H9. В материалы были опубликованы всего две фотографии машин с разными номерами.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство.

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Минобороны РФ, вероятно, решило частично заменить Toyota Camry на дорогие китайские седаны. Об этом сообщает издание Motor.ru, увидев новые машины на улицах Москвы. «На улицах Москвы появились черные Hongqi H9 с военными номерами. Судя по префиксу „МО“, автомобили относятся к автобазе Министерства обороны РФ и Генерального штаба», — говорится в материале. Отмечается, что ранее сотрудники военного ведомства ездили на Toyota Camry. Она меньше по габаритам, чем Hongqi H9. В материалы были опубликованы всего две фотографии машин с разными номерами. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в военное ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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