При ДТП в центре Кургана пострадала 18-летняя девушка

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Девушке потребовалась помощь медиков Фото:

В результате столкновения Renault Logan с Lada Kalina на улице Коли Мяготина в Кургане была травмирована 18-летняя девушка. По словам очевидцев, авария произошла примерно в 20:40.

«На Мяготина дорогу не поделили два автомобиля. В ДТП пострадала 18-летняя девушка. Ее увезли в больницу», — горожан цитирует «Область 45».

К месту аварии прибыли машины медиков и спасателей. «На ДТП выехали сотрудники ГИБДД», — сообщили в городской госавтоинспекции.

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В результате столкновения Renault Logan с Lada Kalina на улице Коли Мяготина в Кургане была травмирована 18-летняя девушка. По словам очевидцев, авария произошла примерно в 20:40. «На Мяготина дорогу не поделили два автомобиля. В ДТП пострадала 18-летняя девушка. Ее увезли в больницу», — горожан цитирует «Область 45». К месту аварии прибыли машины медиков и спасателей. «На ДТП выехали сотрудники ГИБДД», — сообщили в городской госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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