При ДТП в центре Кургана пострадала 18-летняя девушка

Девушке потребовалась помощь медиков
В результате столкновения Renault Logan с Lada Kalina на улице Коли Мяготина в Кургане была травмирована 18-летняя девушка. По словам очевидцев, авария произошла примерно в 20:40.
«На Мяготина дорогу не поделили два автомобиля. В ДТП пострадала 18-летняя девушка. Ее увезли в больницу», — горожан цитирует «Область 45».
К месту аварии прибыли машины медиков и спасателей. «На ДТП выехали сотрудники ГИБДД», — сообщили в городской госавтоинспекции.
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