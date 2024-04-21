Происшествия ДТП При ДТП в центре Кургана пострадала 18-летняя девушка 21 апреля 2024 в 22:17 Размер текста - 17 + Девушке потребовалась помощь медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате столкновения Renault Logan с Lada Kalina на улице Коли Мяготина в Кургане была травмирована 18-летняя девушка. По словам очевидцев, авария произошла примерно в 20:40. «На Мяготина дорогу не поделили два автомобиля. В ДТП пострадала 18-летняя девушка. Ее увезли в больницу», — горожан цитирует «Область 45». К месту аварии прибыли машины медиков и спасателей. «На ДТП выехали сотрудники ГИБДД», — сообщили в городской госавтоинспекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В результате столкновения Renault Logan с Lada Kalina на улице Коли Мяготина в Кургане была травмирована 18-летняя девушка. По словам очевидцев, авария произошла примерно в 20:40. «На Мяготина дорогу не поделили два автомобиля. В ДТП пострадала 18-летняя девушка. Ее увезли в больницу», — горожан цитирует «Область 45». К месту аварии прибыли машины медиков и спасателей. «На ДТП выехали сотрудники ГИБДД», — сообщили в городской госавтоинспекции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям