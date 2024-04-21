Армия РФ в ходе украинского конфликта демонстрирует те же мастерство, тактические навыки и умение грамотно работать с оборудованием, что и советские бойцы, противостоявшие фашистским захватчикам. К такому мнению пришли авторы публикации издания Business Insider.
«После Крымской войны 1853—1856 годов произошли реформы, но советские военные смогли достаточно быстро адаптироваться, чтобы превратить катастрофу 1941 года, когда немецко-фашистские войска вышли на подступы к Москве, в триумф 1945 года. Сегодня РФ продемонстрировала мастерство ведения беспилотной и радиоэлектронной борьбы на территории Украины», —
По мнению президента Сирии Башара Асада, победа России на СВО исправит ход истории, передает RT. Сейчас ожесточенные бои проходят под Часовым Яром. Из материала URA.RU вы узнаете, что произошло на этом направлении за неделю, и почему украинский президент Владимир Зеленский говорит о критической ситуации.
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