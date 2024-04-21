Происшествия Уровень Тобола у курганского гидропоста вновь понизился 22 апреля 2024 в 00:06 Размер текста - 17 + Почти 6000 курганцев рискуют столкнуться с большой водой при уровне реки в 1100 см Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области За прошедшие два часа уровень Тобола понизился на сантиметр. Такие данные размещены на интерактивной карте «Паводок 2024». «В Кургане на 00:00 уровень Тобола составляет 994 см (-1 см за два часа)», — указано на информационном портале региона. Резкий прирост воды в реке прекратился днем 20 апреля, а затем началось плавное снижение. Для борьбы с последствиями паводка на территории приезжают добровольцы не только из других регионов РФ, но и стран. О самых важных событиях по теме наводнения за прошедший день — узнаете из материала URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За прошедшие два часа уровень Тобола понизился на сантиметр. Такие данные размещены на интерактивной карте «Паводок 2024». «В Кургане на 00:00 уровень Тобола составляет 994 см (-1 см за два часа)», — указано на информационном портале региона. Резкий прирост воды в реке прекратился днем 20 апреля, а затем началось плавное снижение. Для борьбы с последствиями паводка на территории приезжают добровольцы не только из других регионов РФ, но и стран. О самых важных событиях по теме наводнения за прошедший день — узнаете из материала URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям