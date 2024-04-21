Уровень Тобола у курганского гидропоста вновь понизился

Почти 6000 курганцев рискуют столкнуться с большой водой при уровне реки в 1100 см
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
За прошедшие два часа уровень Тобола понизился на сантиметр. Такие данные размещены на интерактивной карте «Паводок 2024».
«В Кургане на 00:00 уровень Тобола составляет 994 см (-1 см за два часа)», — указано на информационном портале региона. Резкий прирост воды в реке прекратился днем 20 апреля, а затем началось плавное снижение.
Для борьбы с последствиями паводка на территории приезжают добровольцы не только из других регионов РФ, но и стран. О самых важных событиях по теме наводнения за прошедший день — узнаете из материала URA.RU.
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