Жители Казахстана и Киргизии по просьбе полпреда Якушева помогают Кургану

В Курган на помощь в борьбе с паводком съехались добровольцы из России, помощь оказывают из Казахстана и Киргизии. Сбор волонтеров из разных регионов РФ и из заграницы был организован по поручению полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. Об этом сообщает telegram-канал полпредства в Уральском федеральном округе.
«Добровольцы со всей страны помогают Курганской области в борьбе с паводком», — сообщает канал. Гуманитарную помощь по борьбе с паводком для курганцев организовали по поручению полпреда Якушева. В ней приняли участие жители городов России, Киргизии и Казахстана.
Добровольцы приезжают, чтобы помочь местным жителям справиться с паводком и его последствиями. Опубликован список регионов России, откуда пришла помощь в Курган:
- Югра
- Ямал
- Свердловская область
- Челябинская область
- Тюменская область
- Тамбовская область
- Курганская область
- Красноярский край
- Калининградская область
- Москва
- Санкт-Петербург
Ранее URA.RU сообщало, что полпред по УрФО Якушев провел вместе с губернатором Вадимом Шумковым совещание в Кургане. Ночное заседание провели из-за наступления пикового значения половодья в Кургане, какого не было более 75 лет.
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