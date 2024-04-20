20 апреля 2024

Жители Казахстана и Киргизии по просьбе полпреда Якушева помогают Кургану

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Микрорайон Челнаково. Курган, половодье, спасатели, наводнение, микрорайон челнаково
Жители РФ и иностранных государств помогают Кургану с паводком Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курган на помощь в борьбе с паводком съехались добровольцы из России, помощь оказывают из Казахстана и Киргизии. Сбор волонтеров из разных регионов РФ и из заграницы был организован по поручению полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. Об этом сообщает telegram-канал полпредства в Уральском федеральном округе.

«Добровольцы со всей страны помогают Курганской области в борьбе с паводком», — сообщает канал. Гуманитарную помощь по борьбе с паводком для курганцев организовали по поручению полпреда Якушева. В ней приняли участие жители городов России, Киргизии и Казахстана.

Добровольцы приезжают, чтобы помочь местным жителям справиться с паводком и его последствиями. Опубликован список регионов России, откуда пришла помощь в Курган:

  • Югра
  • Ямал
  • Свердловская область
  • Челябинская область
  • Тюменская область
  • Тамбовская область
  • Курганская область
  • Красноярский край
  • Калининградская область
  • Москва
  • Санкт-Петербург

Ранее URA.RU сообщало, что полпред по УрФО Якушев провел вместе с губернатором Вадимом Шумковым совещание в Кургане. Ночное заседание провели из-за наступления пикового значения половодья в Кургане, какого не было более 75 лет.

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В Курган на помощь в борьбе с паводком съехались добровольцы из России, помощь оказывают из Казахстана и Киргизии. Сбор волонтеров из разных регионов РФ и из заграницы был организован по поручению полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. Об этом сообщает telegram-канал полпредства в Уральском федеральном округе. «Добровольцы со всей страны помогают Курганской области в борьбе с паводком», — сообщает канал. Гуманитарную помощь по борьбе с паводком для курганцев организовали по поручению полпреда Якушева. В ней приняли участие жители городов России, Киргизии и Казахстана. Добровольцы приезжают, чтобы помочь местным жителям справиться с паводком и его последствиями. Опубликован список регионов России, откуда пришла помощь в Курган: Ранее URA.RU сообщало, что полпред по УрФО Якушев провел вместе с губернатором Вадимом Шумковым совещание в Кургане. Ночное заседание провели из-за наступления пикового значения половодья в Кургане, какого не было более 75 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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