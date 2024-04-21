Почему Turkish Airlines снимает с рейсов россиян

МИД РФ ждет от Турции объяснений из-за недопуска россиян на рейсы

22 апреля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Проблемы у российских туристов возникли только с одним авиаперевозчиком Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с начала марта не допускает россиян на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку, Аргентину, Бразилию, Мексику. Одна из причин — якобы отсутствие багажа или «чистый» паспорт. Дипломаты обратились в МИД Турции из-за отказа пускать россиян в Мексику. Почему пассажирам отказывают в перелетах и как на это реагирует российская сторона — в материале URA.RU. Около тысячи россиян не пустили в Латинскую Америку за месяц Россиян перестали пускать в Латинскую Америку из Турции. Число пострадавших уже достигло тысячи человек. Туристы рассказали о необоснованных отказах пускать на борт со стороны турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Со слов пассажиров, проблемы начались в начале марта, когда с рейса Стамбул- Буэнос-Айрес без объяснения причин сняли не менее десяти россиян. Туристам отказали в вылете увидев российские паспорта, при этом все условия перевозчика были соблюдены, пишет «Лента.ру.» Позднее представители Turkish Airlines сослались на то, что Аргентина якобы не пускает туристов. В посольстве потерпевшие сообщили, что с их стороны проблем нет. После Аргентины турки перестали пускать россиян в самолеты до Мексики Один из российских туристов сообщил, что летел из Санкт-Петербурга в Канкун (Мексика) с пересадкой в Стамбуле (Турция). В Мексике он хотел посетить концерт Мадонны, на руках были обратные билеты и бронь отеля. На посадке его отвели в отдельную очередь к другим россиянам и отказались пускать в самолет. Со слов мужчины, пассажиров отсеивала женщина с бейджем Gozen Securityи, передает МК.RU. Помимо него с рейса сняли еще несколько граждан России, сославших на «маленькую историю путешествий». Хотя у одного из мужчин паспорт был в шенгенских визах. «Вас Мексика не ждет!» — заявили туристам. Почему Turkish Airlines снимает с рейсов россиян Снимая россиян с рейсов перевозчик Turkish Airlines ссылается на правила въезда в страну, согласно которым у путешественников должны быть билеты в обе стороны, также бронь номера в отеле. Но настоящая причина кроется, скорее всего в другом, сообщила телеканалу 360 руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. По ее мнению, отказы россиянам в перелете могут быть связаны с политикой или нежеланием турецких авиалиний совершать перевозки по низким ценам. Кроме того, в последние полтора-два года многие россиянки едут рожать в Аргентину, где дети могут сразу получить вид на жительство. Новое аргентинское правительство не настроено дружественно по отношению к России, но проблемы с перелетом россиян возникали только у Turkish Airlines. Реакция России В Министерстве иностранных дел России ждут, что Турция объяснит причину недопуска россиян на рейсы. Со слов генерального консула РФ в Стамбуле Андрей Буравов, вопрос находится на постоянном контроле со стороны Москвы и доведен официальными обращениями до руководства Турецких авиалиний в Стамбуле. Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал ситуацию откровенной русофобией. «„Дружелюбие“ турецких представителей — откровенная русофобия. Интересно, а таджиков-террористов эти же девушки в аэропорту сажали в самолет», — написал Милонов в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с начала марта не допускает россиян на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку, Аргентину, Бразилию, Мексику. Одна из причин — якобы отсутствие багажа или «чистый» паспорт. Дипломаты обратились в МИД Турции из-за отказа пускать россиян в Мексику. Почему пассажирам отказывают в перелетах и как на это реагирует российская сторона — в материале URA.RU. Россиян перестали пускать в Латинскую Америку из Турции. Число пострадавших уже достигло тысячи человек. Туристы рассказали о необоснованных отказах пускать на борт со стороны турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Со слов пассажиров, проблемы начались в начале марта, когда с рейса Стамбул- Буэнос-Айрес без объяснения причин сняли не менее десяти россиян. Туристам отказали в вылете увидев российские паспорта, при этом все условия перевозчика были соблюдены, пишет «Лента.ру.» Позднее представители Turkish Airlines сослались на то, что Аргентина якобы не пускает туристов. В посольстве потерпевшие сообщили, что с их стороны проблем нет. Один из российских туристов сообщил, что летел из Санкт-Петербурга в Канкун (Мексика) с пересадкой в Стамбуле (Турция). В Мексике он хотел посетить концерт Мадонны, на руках были обратные билеты и бронь отеля. На посадке его отвели в отдельную очередь к другим россиянам и отказались пускать в самолет. Со слов мужчины, пассажиров отсеивала женщина с бейджем Gozen Securityи, передает МК.RU. Помимо него с рейса сняли еще несколько граждан России, сославших на «маленькую историю путешествий». Хотя у одного из мужчин паспорт был в шенгенских визах. «Вас Мексика не ждет!» — заявили туристам. Снимая россиян с рейсов перевозчик Turkish Airlines ссылается на правила въезда в страну, согласно которым у путешественников должны быть билеты в обе стороны, также бронь номера в отеле. Но настоящая причина кроется, скорее всего в другом, сообщила телеканалу 360 руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. По ее мнению, отказы россиянам в перелете могут быть связаны с политикой или нежеланием турецких авиалиний совершать перевозки по низким ценам. Кроме того, в последние полтора-два года многие россиянки едут рожать в Аргентину, где дети могут сразу получить вид на жительство. Новое аргентинское правительство не настроено дружественно по отношению к России, но проблемы с перелетом россиян возникали только у Turkish Airlines. В Министерстве иностранных дел России ждут, что Турция объяснит причину недопуска россиян на рейсы. Со слов генерального консула РФ в Стамбуле Андрей Буравов, вопрос находится на постоянном контроле со стороны Москвы и доведен официальными обращениями до руководства Турецких авиалиний в Стамбуле. Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал ситуацию откровенной русофобией. «„Дружелюбие“ турецких представителей — откровенная русофобия. Интересно, а таджиков-террористов эти же девушки в аэропорту сажали в самолет», — написал Милонов в своем telegram-канале.