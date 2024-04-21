21 апреля 2024

Бастрыкин узнал о тюменке-сироте и многодетной матери, которой не дают жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Летние веранды. Курган, семья, мать и дитя, материнство, дети, многодетная мама, многодетная мать
Тюменка не может получить жилье, так как вовремя не подала документы Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по обращению тюменки, которая является сиротой и многодетной матерью. По достижению 23 лет она не предоставила необходимые документы и теперь не может получить жилье.

«Обратилась 38-летняя сирота из города Тобольска Тюменской области, являющаяся многодетной матерью. Женщине отказано во включении в списки лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в связи с непредоставлением ею необходимых документов по достижении возраста 23 лет», — написано в telegram-канале ведомства.

Также девушке отказано в предоставлении земельного участка. Она и ее семья вынуждены арендовать квартиру за свой счет, а это для них финансово затруднительно.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по обращению тюменки, которая является сиротой и многодетной матерью. По достижению 23 лет она не предоставила необходимые документы и теперь не может получить жилье. «Обратилась 38-летняя сирота из города Тобольска Тюменской области, являющаяся многодетной матерью. Женщине отказано во включении в списки лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в связи с непредоставлением ею необходимых документов по достижении возраста 23 лет», — написано в telegram-канале ведомства. Также девушке отказано в предоставлении земельного участка. Она и ее семья вынуждены арендовать квартиру за свой счет, а это для них финансово затруднительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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