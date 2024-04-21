В Екатеринбурге мужчина убил сожителя бывшей жены

22 апреля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Очевидцы заметили у дома полицейских и скорую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в доме по ул. Минометчиков, 36, мужчина убил сожителя своей бывшей жены. Об этом сообщили очевидцы. «Между третьим и четвертым этажами лежит мужчина. Во круг лужа крови, у него открыты глаза», — рассказали свидетели происшествия E1.ru. По словам жильцов, конфликт произошел из-за того, что сожитель избивал женщину, а ее бывший муж решил за нее заступиться. Убийца добровольно сдался полиции. В СК эту ситуацию комментировать отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в доме по ул. Минометчиков, 36, мужчина убил сожителя своей бывшей жены. Об этом сообщили очевидцы. «Между третьим и четвертым этажами лежит мужчина. Во круг лужа крови, у него открыты глаза», — рассказали свидетели происшествия E1.ru. По словам жильцов, конфликт произошел из-за того, что сожитель избивал женщину, а ее бывший муж решил за нее заступиться. Убийца добровольно сдался полиции. В СК эту ситуацию комментировать отказались.