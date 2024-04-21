21 апреля 2024
20 апреля 2024

В Екатеринбурге мужчина убил сожителя бывшей жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Очевидцы заметили у дома полицейских и скорую Фото:

В Екатеринбурге в доме по ул. Минометчиков, 36, мужчина убил сожителя своей бывшей жены. Об этом сообщили очевидцы.

«Между третьим и четвертым этажами лежит мужчина. Во круг лужа крови, у него открыты глаза», — рассказали свидетели происшествия E1.ru.

По словам жильцов, конфликт произошел из-за того, что сожитель избивал женщину, а ее бывший муж решил за нее заступиться. Убийца добровольно сдался полиции. В СК эту ситуацию комментировать отказались.

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В Екатеринбурге в доме по ул. Минометчиков, 36, мужчина убил сожителя своей бывшей жены. Об этом сообщили очевидцы. «Между третьим и четвертым этажами лежит мужчина. Во круг лужа крови, у него открыты глаза», — рассказали свидетели происшествия E1.ru. По словам жильцов, конфликт произошел из-за того, что сожитель избивал женщину, а ее бывший муж решил за нее заступиться. Убийца добровольно сдался полиции. В СК эту ситуацию комментировать отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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