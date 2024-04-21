В Екатеринбурге мужчина убил сожителя бывшей жены

Очевидцы заметили у дома полицейских и скорую
В Екатеринбурге в доме по ул. Минометчиков, 36, мужчина убил сожителя своей бывшей жены. Об этом сообщили очевидцы.
«Между третьим и четвертым этажами лежит мужчина. Во круг лужа крови, у него открыты глаза», — рассказали свидетели происшествия E1.ru.
По словам жильцов, конфликт произошел из-за того, что сожитель избивал женщину, а ее бывший муж решил за нее заступиться. Убийца добровольно сдался полиции. В СК эту ситуацию комментировать отказались.
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