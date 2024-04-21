«Фонтанка»: в Ленобласти участник СВО из ЧВК «Вагнер» расчленил женщину

22 апреля 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Задержанный признался, что убил женщину после ссоры Фото: Софья Сандурская © URA.RU Боец ЧВК «Вагнер» и участник спецоперации убил женщину в Ленинградской области, после чего расчленил ее тело. По данным «Фонтанки», оперативники разыскивали пропавшую жительницу поселка Никольское по заявлению ее дочери. Девушка не могла найти свою маму с 10 апреля. «Полицейские задержали 42-летнего Алексея Серова. В ночь на 21 апреля правоохранители обнаружили в квартире пропавшей мужчину и чемодан с человеческими останками. Второй такой чемодан подозреваемый выкинул в окно», — передает «Фонтанка». Серов вскоре после задержания признался в преступлении и рассказал, как расчленял женщину после ссоры. Также он сообщил, где купил ножовку и чемодан с колесиками. «Фонтанка» пишет, что в 2022 году мужчина ушел на фронт добровольцем в качестве бойца ЧВК «Вагнер». До этого он отбывал наказание за убийство в удмуртской колонии. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе управление СКР по Ленинградской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец ЧВК «Вагнер» и участник спецоперации убил женщину в Ленинградской области, после чего расчленил ее тело. По данным «Фонтанки», оперативники разыскивали пропавшую жительницу поселка Никольское по заявлению ее дочери. Девушка не могла найти свою маму с 10 апреля. «Полицейские задержали 42-летнего Алексея Серова. В ночь на 21 апреля правоохранители обнаружили в квартире пропавшей мужчину и чемодан с человеческими останками. Второй такой чемодан подозреваемый выкинул в окно», — передает «Фонтанка». Серов вскоре после задержания признался в преступлении и рассказал, как расчленял женщину после ссоры. Также он сообщил, где купил ножовку и чемодан с колесиками. «Фонтанка» пишет, что в 2022 году мужчина ушел на фронт добровольцем в качестве бойца ЧВК «Вагнер». До этого он отбывал наказание за убийство в удмуртской колонии. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе управление СКР по Ленинградской области. Ответ ожидается.