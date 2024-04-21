21 апреля 2024

«Фонтанка»: в Ленобласти участник СВО из ЧВК «Вагнер» расчленил женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный признался, что убил женщину после ссоры
Задержанный признался, что убил женщину после ссоры Фото:

Боец ЧВК «Вагнер» и участник спецоперации убил женщину в Ленинградской области, после чего расчленил ее тело. По данным «Фонтанки», оперативники разыскивали пропавшую жительницу поселка Никольское по заявлению ее дочери. Девушка не могла найти свою маму с 10 апреля.

«Полицейские задержали 42-летнего Алексея Серова. В ночь на 21 апреля правоохранители обнаружили в квартире пропавшей мужчину и чемодан с человеческими останками. Второй такой чемодан подозреваемый выкинул в окно», — передает «Фонтанка».

Серов вскоре после задержания признался в преступлении и рассказал, как расчленял женщину после ссоры. Также он сообщил, где купил ножовку и чемодан с колесиками.

«Фонтанка» пишет, что в 2022 году мужчина ушел на фронт добровольцем в качестве бойца ЧВК «Вагнер». До этого он отбывал наказание за убийство в удмуртской колонии.

Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе управление СКР по Ленинградской области. Ответ ожидается.

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Боец ЧВК «Вагнер» и участник спецоперации убил женщину в Ленинградской области, после чего расчленил ее тело. По данным «Фонтанки», оперативники разыскивали пропавшую жительницу поселка Никольское по заявлению ее дочери. Девушка не могла найти свою маму с 10 апреля. «Полицейские задержали 42-летнего Алексея Серова. В ночь на 21 апреля правоохранители обнаружили в квартире пропавшей мужчину и чемодан с человеческими останками. Второй такой чемодан подозреваемый выкинул в окно», — передает «Фонтанка». Серов вскоре после задержания признался в преступлении и рассказал, как расчленял женщину после ссоры. Также он сообщил, где купил ножовку и чемодан с колесиками. «Фонтанка» пишет, что в 2022 году мужчина ушел на фронт добровольцем в качестве бойца ЧВК «Вагнер». До этого он отбывал наказание за убийство в удмуртской колонии. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе управление СКР по Ленинградской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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