СК РФ: в Ленобласти из-за пожара в пансионате пострадали 14 человек

22 апреля 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

СК возбудил дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном пансионате для пожилых и инвалидов, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. <…> Дело возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Ход расследования дела находится на контроле у руководства СУ СК по Ленинградской области. Пожар в пансионате для пожилых в частном доме в ДНТ «Поляна-2» произошел в ночь с 19 на 20 апреля. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана помощь. В ликвидации огня приняли участие 34 человека и семь единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном пансионате для пожилых и инвалидов, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. <…> Дело возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Ход расследования дела находится на контроле у руководства СУ СК по Ленинградской области. Пожар в пансионате для пожилых в частном доме в ДНТ «Поляна-2» произошел в ночь с 19 на 20 апреля. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана помощь. В ликвидации огня приняли участие 34 человека и семь единиц техники.