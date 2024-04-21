21 апреля 2024

СК РФ: в Ленобласти из-за пожара в пансионате пострадали 14 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Санкт-Петербург, следственный комитет, автомобиль скр, место преступления, скр
СК возбудил дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям Фото:

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном пансионате для пожилых и инвалидов, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. <…> Дело возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Ход расследования дела находится на контроле у руководства СУ СК по Ленинградской области.

Пожар в пансионате для пожилых в частном доме в ДНТ «Поляна-2» произошел в ночь с 19 на 20 апреля. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана помощь. В ликвидации огня приняли участие 34 человека и семь единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном пансионате для пожилых и инвалидов, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. <…> Дело возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Ход расследования дела находится на контроле у руководства СУ СК по Ленинградской области. Пожар в пансионате для пожилых в частном доме в ДНТ «Поляна-2» произошел в ночь с 19 на 20 апреля. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана помощь. В ликвидации огня приняли участие 34 человека и семь единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...