Куйвашев поздравил свердловчан с днем местного самоуправления

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем местного самоуправления, выразив признательность за их труд и вклад в развитие области. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.
«Ежегодно несколько городов региона становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды и получают гранты. В этом году муниципальные практики Краснотурьинска и Волчанска отмечены Всероссийской муниципальной премией „Служение“», — сказал Евгений Куйвашев.
В своем поздравлении губернатор также пожелал свердловчанам счастья, здоровья и успехов в работе на благо жителей муниципалитетов. Он подчеркнул значимость их усилий для социального и экономического развития Свердловской области.
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