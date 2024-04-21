Куйвашев поздравил свердловчан с днем местного самоуправления

22 апреля 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

Губернатор пожелал свердловчанам счастья и здоровья Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем местного самоуправления, выразив признательность за их труд и вклад в развитие области. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. «Ежегодно несколько городов региона становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды и получают гранты. В этом году муниципальные практики Краснотурьинска и Волчанска отмечены Всероссийской муниципальной премией „Служение“», — сказал Евгений Куйвашев. В своем поздравлении губернатор также пожелал свердловчанам счастья, здоровья и успехов в работе на благо жителей муниципалитетов. Он подчеркнул значимость их усилий для социального и экономического развития Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем местного самоуправления, выразив признательность за их труд и вклад в развитие области. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. «Ежегодно несколько городов региона становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды и получают гранты. В этом году муниципальные практики Краснотурьинска и Волчанска отмечены Всероссийской муниципальной премией „Служение“», — сказал Евгений Куйвашев. В своем поздравлении губернатор также пожелал свердловчанам счастья, здоровья и успехов в работе на благо жителей муниципалитетов. Он подчеркнул значимость их усилий для социального и экономического развития Свердловской области.