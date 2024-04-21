21 апреля 2024
20 апреля 2024

Куйвашев поздравил свердловчан с днем местного самоуправления

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Митинг-концерт «Сима-ленд». Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор пожелал свердловчанам счастья и здоровья Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем местного самоуправления, выразив признательность за их труд и вклад в развитие области. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

«Ежегодно несколько городов региона становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды и получают гранты. В этом году муниципальные практики Краснотурьинска и Волчанска отмечены Всероссийской муниципальной премией „Служение“», — сказал Евгений Куйвашев.

В своем поздравлении губернатор также пожелал свердловчанам счастья, здоровья и успехов в работе на благо жителей муниципалитетов. Он подчеркнул значимость их усилий для социального и экономического развития Свердловской области.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем местного самоуправления, выразив признательность за их труд и вклад в развитие области. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. «Ежегодно несколько городов региона становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды и получают гранты. В этом году муниципальные практики Краснотурьинска и Волчанска отмечены Всероссийской муниципальной премией „Служение“», — сказал Евгений Куйвашев. В своем поздравлении губернатор также пожелал свердловчанам счастья, здоровья и успехов в работе на благо жителей муниципалитетов. Он подчеркнул значимость их усилий для социального и экономического развития Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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