Германия увеличила военную помощь Украине на 2024 год в два раза

22 апреля 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Помощь Украине со стороны Германии выросла до 3,8 миллиардов евро Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Германии в первом квартале 2024 года одобрило разрешение на экспорт вооружений на сумму более пяти миллиардов евро, 74% от указанной суммы приходится на долю Украины. Информация опубликована на сайте Министерства финансов ФРГ. Таким образом, экспорт вооружения из Германии вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. «Германское правительство в первом квартале выдало разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро», — говорится в документе на сайте Минфина ФРГ. На долю Украины приходится 74% от этой суммы. Помощь Украине в первом квартале 2024 году выросла до 3,8 миллиардов евро против 497 миллионов евро в первом квартале 2023 года, то есть более чем в два раза. Власти ранее ФРГ подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot. Оборонное ведомство Германии в своих соцсетях указало, что страна «немедленно передаст Украине еще одну установку Patriot». Канцлер Германии Олаф Шольц также подтвердил информацию в своих социальных сетях, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Германии в первом квартале 2024 года одобрило разрешение на экспорт вооружений на сумму более пяти миллиардов евро, 74% от указанной суммы приходится на долю Украины. Информация опубликована на сайте Министерства финансов ФРГ. Таким образом, экспорт вооружения из Германии вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. «Германское правительство в первом квартале выдало разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро», — говорится в документе на сайте Минфина ФРГ. На долю Украины приходится 74% от этой суммы. Помощь Украине в первом квартале 2024 году выросла до 3,8 миллиардов евро против 497 миллионов евро в первом квартале 2023 года, то есть более чем в два раза. Власти ранее ФРГ подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot. Оборонное ведомство Германии в своих соцсетях указало, что страна «немедленно передаст Украине еще одну установку Patriot». Канцлер Германии Олаф Шольц также подтвердил информацию в своих социальных сетях, пишет RT.