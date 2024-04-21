21 апреля 2024

Германия увеличила военную помощь Украине на 2024 год в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги Украины.stock, флаг украины, германия
Помощь Украине со стороны Германии выросла до 3,8 миллиардов евро Фото:
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Правительство Германии в первом квартале 2024 года одобрило разрешение на экспорт вооружений на сумму более пяти миллиардов евро, 74% от указанной суммы приходится на долю Украины. Информация опубликована на сайте Министерства финансов ФРГ. Таким образом, экспорт вооружения из Германии вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

«Германское правительство в первом квартале выдало разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро», — говорится в документе на сайте Минфина ФРГ. На долю Украины приходится 74% от этой суммы. Помощь Украине в первом квартале 2024 году выросла до 3,8 миллиардов евро против 497 миллионов евро в первом квартале 2023 года, то есть более чем в два раза.

Власти ранее ФРГ подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot. Оборонное ведомство Германии в своих соцсетях указало, что страна «немедленно передаст Украине еще одну установку Patriot». Канцлер Германии Олаф Шольц также подтвердил информацию в своих социальных сетях, пишет RT.

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Правительство Германии в первом квартале 2024 года одобрило разрешение на экспорт вооружений на сумму более пяти миллиардов евро, 74% от указанной суммы приходится на долю Украины. Информация опубликована на сайте Министерства финансов ФРГ. Таким образом, экспорт вооружения из Германии вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. «Германское правительство в первом квартале выдало разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро», — говорится в документе на сайте Минфина ФРГ. На долю Украины приходится 74% от этой суммы. Помощь Украине в первом квартале 2024 году выросла до 3,8 миллиардов евро против 497 миллионов евро в первом квартале 2023 года, то есть более чем в два раза. Власти ранее ФРГ подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot. Оборонное ведомство Германии в своих соцсетях указало, что страна «немедленно передаст Украине еще одну установку Patriot». Канцлер Германии Олаф Шольц также подтвердил информацию в своих социальных сетях, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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