На границе Армении с Азербайджаном заблокировали участок трассы

22 апреля 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

В Армении начались акции против передачи приграничных сел Азербайджану Фото: Анна Майорова © URA.RU Участники акции протеста против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области заблокировали участок автотрассы М6. Об этом сообщил политолог Сурен Петросян. «Жители Тавушской области Армении не намерены открывать участок Воскепар-Киранц межгосударственной трассы М6», — сказал Петросян, его слова цитирует Sputnik Армения. Он призвал жителей других регионов Армении «присоединиться к протесту в Тавуше». Баку и Ереван согласовали отдельные отрезки границы между четырьмя населенными пунктами, сообщила вице-премьер Азербайджана Шахина Мустафаева. 9 апреля стало известно, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Тавушской области. В аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердили информацию. Накануне Пашинян объявил, что российские пограничники покинут границу с Азербайджаном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники акции протеста против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области заблокировали участок автотрассы М6. Об этом сообщил политолог Сурен Петросян. «Жители Тавушской области Армении не намерены открывать участок Воскепар-Киранц межгосударственной трассы М6», — сказал Петросян, его слова цитирует Sputnik Армения. Он призвал жителей других регионов Армении «присоединиться к протесту в Тавуше». Баку и Ереван согласовали отдельные отрезки границы между четырьмя населенными пунктами, сообщила вице-премьер Азербайджана Шахина Мустафаева. 9 апреля стало известно, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Тавушской области. В аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердили информацию. Накануне Пашинян объявил, что российские пограничники покинут границу с Азербайджаном.