21 апреля 2024

На границе Армении с Азербайджаном заблокировали участок трассы

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Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, ремонтные работы, строительство дороги, екад, трасса, дорога
В Армении начались акции против передачи приграничных сел Азербайджану Фото:

Участники акции протеста против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области заблокировали участок автотрассы М6. Об этом сообщил политолог Сурен Петросян.

«Жители Тавушской области Армении не намерены открывать участок Воскепар-Киранц межгосударственной трассы М6», — сказал Петросян, его слова цитирует Sputnik Армения. Он призвал жителей других регионов Армении «присоединиться к протесту в Тавуше».

Баку и Ереван согласовали отдельные отрезки границы между четырьмя населенными пунктами, сообщила вице-премьер Азербайджана Шахина Мустафаева. 9 апреля стало известно, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Тавушской области. В аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердили информацию. Накануне Пашинян объявил, что российские пограничники покинут границу с Азербайджаном.

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Участники акции протеста против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области заблокировали участок автотрассы М6. Об этом сообщил политолог Сурен Петросян. «Жители Тавушской области Армении не намерены открывать участок Воскепар-Киранц межгосударственной трассы М6», — сказал Петросян, его слова цитирует Sputnik Армения. Он призвал жителей других регионов Армении «присоединиться к протесту в Тавуше». Баку и Ереван согласовали отдельные отрезки границы между четырьмя населенными пунктами, сообщила вице-премьер Азербайджана Шахина Мустафаева. 9 апреля стало известно, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Тавушской области. В аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердили информацию. Накануне Пашинян объявил, что российские пограничники покинут границу с Азербайджаном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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