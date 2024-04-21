21 апреля 2024

Россиянам раскрыли, сколько нужно баллов для хорошей пенсии

Юрист Виноградов: накопив 100 баллов пенсия составит почти 22 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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При минимальном количестве баллов пенсия составит 11 886 рублей Фото:

Для получения страховой пенсии в 2024 году требуется от 15 лет стажа. Пенсионный коэффициент должен составлять от 28,2, в 2025 году этот показатель увеличится до 30, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Таким образом, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886 рублей», — рассказал Виноградов агентству «Прайм». Минимальное количество баллов, при стаже от 15 лет — 28,2, но в 2025 году станет 30.

Если накопить 100 баллов, то пенсия составит 21 439 рублей, если 150 баллов — 28 092. При этом, число пенсионных коэффициентов зависит от трудового стажа и взносов в систему обязательного пенсионного страхования. Максимум за один год таких баллов можно получить всего 10, каждый из них стоит 133,05 рубля.

Иногда пенсионные коэффициенты можно докупать. Для этого с Социальным фондом заключается соглашение и человек платит за себя взносы. Такой услугой могут воспользоваться специалисты, ведущие частную практику.

Помимо пенсии, человек может получать выплаты, доплаты и компенсации. Некоторые выдаются в силу возраста, а другие — на общих основаниях.

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Для получения страховой пенсии в 2024 году требуется от 15 лет стажа. Пенсионный коэффициент должен составлять от 28,2, в 2025 году этот показатель увеличится до 30, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Таким образом, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886 рублей», — рассказал Виноградов агентству «Прайм». Минимальное количество баллов, при стаже от 15 лет — 28,2, но в 2025 году станет 30. Если накопить 100 баллов, то пенсия составит 21 439 рублей, если 150 баллов — 28 092. При этом, число пенсионных коэффициентов зависит от трудового стажа и взносов в систему обязательного пенсионного страхования. Максимум за один год таких баллов можно получить всего 10, каждый из них стоит 133,05 рубля. Иногда пенсионные коэффициенты можно докупать. Для этого с Социальным фондом заключается соглашение и человек платит за себя взносы. Такой услугой могут воспользоваться специалисты, ведущие частную практику. Помимо пенсии, человек может получать выплаты, доплаты и компенсации. Некоторые выдаются в силу возраста, а другие — на общих основаниях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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