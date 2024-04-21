21 апреля 2024
20 апреля 2024

В Челябинске заявили о продолжении отопительного сезона

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Батареи отопления Челябинск, батарея, жкх, ремонт
Батареи отопления в ближайшие дни останутся горячими Фото:

Отопительный сезон в Челябинске на текущей неделе продолжится. Об этом в ходе аппаратного совещания при главе города 22 апреля заявил вице-мэр Александр Астахов.

«С завтрашнего дня начинается достаточно серьезное похолодание. В ночные часы ожидаются даже отрицательные температуры. Поэтому есть необходимость продолжать отопительный сезон», — заявил Астахов.

Астахов добавил, что температура теплоносителя будет держаться на минимальных показателях. Ранее о завершении отопительного сезона заявили в Магнитогорске.

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Отопительный сезон в Челябинске на текущей неделе продолжится. Об этом в ходе аппаратного совещания при главе города 22 апреля заявил вице-мэр Александр Астахов. «С завтрашнего дня начинается достаточно серьезное похолодание. В ночные часы ожидаются даже отрицательные температуры. Поэтому есть необходимость продолжать отопительный сезон», — заявил Астахов. Астахов добавил, что температура теплоносителя будет держаться на минимальных показателях. Ранее о завершении отопительного сезона заявили в Магнитогорске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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