В Челябинске заявили о продолжении отопительного сезона

Батареи отопления в ближайшие дни останутся горячими
Отопительный сезон в Челябинске на текущей неделе продолжится. Об этом в ходе аппаратного совещания при главе города 22 апреля заявил вице-мэр Александр Астахов.
«С завтрашнего дня начинается достаточно серьезное похолодание. В ночные часы ожидаются даже отрицательные температуры. Поэтому есть необходимость продолжать отопительный сезон», — заявил Астахов.
Астахов добавил, что температура теплоносителя будет держаться на минимальных показателях. Ранее о завершении отопительного сезона заявили в Магнитогорске.
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