В Челябинске отменили концерт оркестра CAGMO — «Симфония Король и Шут»

В Челябинске отменили мероприятие оркестр CAGMO — Симфония Король и Шут, Концерт #1. Концерт должен был пройти 18 июля, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Мероприятие Оркестр CAGMO — Симфония Король и Шут, Концерт #1, заявленное на 18 июля, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
На концерте должны были прозвучать песни «Кукла колдуна», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики» и другие хиты «Короля и Шута». Мероприятие было запланировано в честь 35-летия группы и десятилетия со дня смерти ее основателя Михаила Горшенева.
Агентство URA.RU связалось с организаторами мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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