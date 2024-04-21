21 апреля 2024

В Челябинске отменили концерт оркестра CAGMO — «Симфония Король и Шут»

© Служба новостей «URA.RU»
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XIII всероссийский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Пермь, симфонический оркестр, музыкальный фестиваль, дк солдатова, российский филармонический оркест
О новой дате мероприятия не сообщается Фото:

В Челябинске отменили мероприятие оркестр CAGMO — Симфония Король и Шут, Концерт #1. Концерт должен был пройти 18 июля, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Мероприятие Оркестр CAGMO — Симфония Король и Шут, Концерт #1, заявленное на 18 июля, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

На концерте должны были прозвучать песни «Кукла колдуна», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики» и другие хиты «Короля и Шута». Мероприятие было запланировано в честь 35-летия группы и десятилетия со дня смерти ее основателя Михаила Горшенева.

Агентство URA.RU связалось с организаторами мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

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В Челябинске отменили мероприятие оркестр CAGMO — Симфония Король и Шут, Концерт #1. Концерт должен был пройти 18 июля, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс. «Мероприятие Оркестр CAGMO — Симфония Король и Шут, Концерт #1, заявленное на 18 июля, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. На концерте должны были прозвучать песни «Кукла колдуна», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики» и другие хиты «Короля и Шута». Мероприятие было запланировано в честь 35-летия группы и десятилетия со дня смерти ее основателя Михаила Горшенева. Агентство URA.RU связалось с организаторами мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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