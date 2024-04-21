В Челябинске отменили концерт оркестра CAGMO — «Симфония Король и Шут»

О новой дате мероприятия не сообщается Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске отменили мероприятие оркестр CAGMO — Симфония Король и Шут, Концерт #1. Концерт должен был пройти 18 июля, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Мероприятие Оркестр CAGMO — Симфония Король и Шут, Концерт #1, заявленное на 18 июля, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

На концерте должны были прозвучать песни «Кукла колдуна», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики» и другие хиты «Короля и Шута». Мероприятие было запланировано в честь 35-летия группы и десятилетия со дня смерти ее основателя Михаила Горшенева.

Агентство URA.RU связалось с организаторами мероприятия для уточнения причин. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.