Челябинцы массово просят мэрию отключить отопление

Несмотря на просьбы челябинцев, батареи останутся горячими Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска массово обращаются в мэрию с просьбами отключить отопление. Об этом на аппаратном совещании 22 апреля при мэрии заявил руководитель аппарата администрации города Валерий Смирнов.

«Валом идут обращения об отключении отопления. Но это стандартная ситуация для этого времени года», — сообщил Смирнов.

Смирнов добавил, что также много обращений касается ремонта дорог. Еще одна тема, волнующая жителей областного центра — порядок обращения с общедомовым имуществом. Всего за неделю в мэрию поступило 2833 обращения от жителей Челябинска.

Число обращений об отключении отопления объясняется аномально высокой температурой воздуха, которая 20 и 21 апреля достигала 29 градусов. Однако вице-мэр Челябинска Александр Астахов заявил о предстоящем снижении температур до отрицательных, в связи с чем отопительный сезон на текущей неделе будет продолжен.