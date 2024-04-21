21 апреля 2024
20 апреля 2024

В Пермском крае пожарные спасли от огня жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, пожарный в каске, локализация пожара
Пожар мог возникнуть из-за неосторожности при сжигании мусора Фото:

В поселке Майкор Юсьвинского округа Коми-Пермяцкого округа при тушении ландшафтного пожара сотрудники управления ГПС Пермского края спасли от огня жилой дом. В результате было спасено материальных ценностей на 1,5 млн рублей.

«21 апреля диспетчеру 72 пожарной части УГПС Пермского края поступило сообщение о том, что в поселке Майкор горит трава. К месту пожара выехали подразделения пожарной охраны 59 пожарной части. Было установлено, что горит трава, и строение из досок. Есть угроза распространения огня на близстоящий жилой дом, который располагался всего в 5 метрах от очага пожара. Пожар был локализован и ликвидирован. По предварительной оценке, спасено материальных ценностей на сумму 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе минтербеза Пермского края.

Площадь пожара составила около 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Общее число привлеченных сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения огня составило 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Предварительная причина возгорания — неосторожность при сжигании мусора, травы или других материалов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Майкор Юсьвинского округа Коми-Пермяцкого округа при тушении ландшафтного пожара сотрудники управления ГПС Пермского края спасли от огня жилой дом. В результате было спасено материальных ценностей на 1,5 млн рублей. «21 апреля диспетчеру 72 пожарной части УГПС Пермского края поступило сообщение о том, что в поселке Майкор горит трава. К месту пожара выехали подразделения пожарной охраны 59 пожарной части. Было установлено, что горит трава, и строение из досок. Есть угроза распространения огня на близстоящий жилой дом, который располагался всего в 5 метрах от очага пожара. Пожар был локализован и ликвидирован. По предварительной оценке, спасено материальных ценностей на сумму 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе минтербеза Пермского края. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Общее число привлеченных сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения огня составило 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Предварительная причина возгорания — неосторожность при сжигании мусора, травы или других материалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...