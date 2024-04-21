В Пермском крае пожарные спасли от огня жилой дом

22 апреля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Пожар мог возникнуть из-за неосторожности при сжигании мусора Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Майкор Юсьвинского округа Коми-Пермяцкого округа при тушении ландшафтного пожара сотрудники управления ГПС Пермского края спасли от огня жилой дом. В результате было спасено материальных ценностей на 1,5 млн рублей. «21 апреля диспетчеру 72 пожарной части УГПС Пермского края поступило сообщение о том, что в поселке Майкор горит трава. К месту пожара выехали подразделения пожарной охраны 59 пожарной части. Было установлено, что горит трава, и строение из досок. Есть угроза распространения огня на близстоящий жилой дом, который располагался всего в 5 метрах от очага пожара. Пожар был локализован и ликвидирован. По предварительной оценке, спасено материальных ценностей на сумму 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе минтербеза Пермского края. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Общее число привлеченных сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения огня составило 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Предварительная причина возгорания — неосторожность при сжигании мусора, травы или других материалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Майкор Юсьвинского округа Коми-Пермяцкого округа при тушении ландшафтного пожара сотрудники управления ГПС Пермского края спасли от огня жилой дом. В результате было спасено материальных ценностей на 1,5 млн рублей. «21 апреля диспетчеру 72 пожарной части УГПС Пермского края поступило сообщение о том, что в поселке Майкор горит трава. К месту пожара выехали подразделения пожарной охраны 59 пожарной части. Было установлено, что горит трава, и строение из досок. Есть угроза распространения огня на близстоящий жилой дом, который располагался всего в 5 метрах от очага пожара. Пожар был локализован и ликвидирован. По предварительной оценке, спасено материальных ценностей на сумму 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе минтербеза Пермского края. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Общее число привлеченных сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения огня составило 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Предварительная причина возгорания — неосторожность при сжигании мусора, травы или других материалов.