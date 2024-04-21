Пермякам раскрыли наиболее удобные способы связаться с судебными приставами

Пермское ГУФССП: у граждан есть несколько способов связаться с приставами

22 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Судебные приставы предоставляют по телефону только справочную информацию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Судебные приставы не консультируют пермяков по телефону по конкретным исполнительным производствам из-за невозможности идентифицировать обратившихся. Об этом говорится на сайте ГУФССП по Прикамью. В ведомстве отмечают, что невозможность дозвониться до приставов — одна из наиболее частых проблем, с которыми граждане обращаются в ведомство. «ГУФССП России по Пермскому краю анализирует обращения граждан. Среди „болевых“ вопросов заявители называют невозможность дозвониться до судебного пристава-исполнителя. Обращаем внимание, что сотрудники органа принудительного исполнения не оказывают консультаций по конкретным исполнительным производствам по телефону в связи с невозможностью идентификации звонящих граждан», — сказано на сайте управления. При этом в ведомстве подчеркивают, что для получить справочную информации можно по телефонам: 8(342)220-11-59, 8(342)220-11-80. Звонки граждан принимает группа телефонного обслуживания в которой «работают квалифицированные специалисты, имеющие опыт процессуальной и организационной работы». Также связаться с приставами можно онлайн через Госуслуги либо интернет-приемную на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Попасть на личный прием к судебным приставам можно ежедневно с понедельника по четверг и без предварительной записи. В компетенцию дежурных сотрудников входит: предоставление информации о ходе исполнительного производства (в том числе выдача копий процессуальных документов);

прием заявлений и ходатайств;

прием необходимой информации для ее передачи судебному приставу-исполнителю, ведущему соответствующее производство;

предоставление сведений о наличии задолженности по алиментам и иная справочная информация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы не консультируют пермяков по телефону по конкретным исполнительным производствам из-за невозможности идентифицировать обратившихся. Об этом говорится на сайте ГУФССП по Прикамью. В ведомстве отмечают, что невозможность дозвониться до приставов — одна из наиболее частых проблем, с которыми граждане обращаются в ведомство. «ГУФССП России по Пермскому краю анализирует обращения граждан. Среди „болевых“ вопросов заявители называют невозможность дозвониться до судебного пристава-исполнителя. Обращаем внимание, что сотрудники органа принудительного исполнения не оказывают консультаций по конкретным исполнительным производствам по телефону в связи с невозможностью идентификации звонящих граждан», — сказано на сайте управления. При этом в ведомстве подчеркивают, что для получить справочную информации можно по телефонам: 8(342)220-11-59, 8(342)220-11-80. Звонки граждан принимает группа телефонного обслуживания в которой «работают квалифицированные специалисты, имеющие опыт процессуальной и организационной работы». Также связаться с приставами можно онлайн через Госуслуги либо интернет-приемную на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Попасть на личный прием к судебным приставам можно ежедневно с понедельника по четверг и без предварительной записи. В компетенцию дежурных сотрудников входит: