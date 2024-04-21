Жителя ХМАО, прописавшего в своей квартире 67 мигрантов, отправили под стражу

22 апреля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Вартовчанин незаконно прописал в своей квартире 67 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске задержан местный житель, незаконно прописавший у себя в квартире 67 мигрантов и фиктивно устроивший на работу 32 иностранных гражданина. Вартовчанину грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры ХМАО. «Следствием установлено, что обвиняемый в период с апреля 2022 по май 2023 гг. организовал незаконное пребывание 32 иностранных граждан на территории г. Нижневартовска путем заключения фиктивных трудовых договоров с юридическим лицом, без реального намерения привлекать их к трудовой деятельности», — сообщается на сайте прокуратуры. Вместе с этим, с апреля по июль 2022 года мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире 67 мигрантов за денежное вознаграждение. На данный момент вартовчанин заключен под стражу, а уголовное дело отправлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске задержан местный житель, незаконно прописавший у себя в квартире 67 мигрантов и фиктивно устроивший на работу 32 иностранных гражданина. Вартовчанину грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры ХМАО. «Следствием установлено, что обвиняемый в период с апреля 2022 по май 2023 гг. организовал незаконное пребывание 32 иностранных граждан на территории г. Нижневартовска путем заключения фиктивных трудовых договоров с юридическим лицом, без реального намерения привлекать их к трудовой деятельности», — сообщается на сайте прокуратуры. Вместе с этим, с апреля по июль 2022 года мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире 67 мигрантов за денежное вознаграждение. На данный момент вартовчанин заключен под стражу, а уголовное дело отправлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.