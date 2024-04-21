21 апреля 2024
20 апреля 2024
19 апреля 2024

Жителя ХМАО, прописавшего в своей квартире 67 мигрантов, отправили под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Вартовчанин незаконно прописал в своей квартире 67 человек Фото:

В Нижневартовске задержан местный житель, незаконно прописавший у себя в квартире 67 мигрантов и фиктивно устроивший на работу 32 иностранных гражданина. Вартовчанину грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемый в период с апреля 2022 по май 2023 гг. организовал незаконное пребывание 32 иностранных граждан на территории г. Нижневартовска путем заключения фиктивных трудовых договоров с юридическим лицом, без реального намерения привлекать их к трудовой деятельности», — сообщается на сайте прокуратуры. Вместе с этим, с апреля по июль 2022 года мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире 67 мигрантов за денежное вознаграждение.

На данный момент вартовчанин заключен под стражу, а уголовное дело отправлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Нижневартовске задержан местный житель, незаконно прописавший у себя в квартире 67 мигрантов и фиктивно устроивший на работу 32 иностранных гражданина. Вартовчанину грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры ХМАО. «Следствием установлено, что обвиняемый в период с апреля 2022 по май 2023 гг. организовал незаконное пребывание 32 иностранных граждан на территории г. Нижневартовска путем заключения фиктивных трудовых договоров с юридическим лицом, без реального намерения привлекать их к трудовой деятельности», — сообщается на сайте прокуратуры. Вместе с этим, с апреля по июль 2022 года мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире 67 мигрантов за денежное вознаграждение. На данный момент вартовчанин заключен под стражу, а уголовное дело отправлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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