Пассажиры стали чаще летать на рейсах Utair

22 апреля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Воздушные суда Utair перевезли почти 1, 5 миллиона пассажиров за три месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажиры стали чаще пользоваться услугами Utair — авиакомпании из ХМАО. За три месяца самолеты предприятия перевезли 1,3 миллиона пассажиров, что на 4% больше, чем в тот же период 2023 года. «За январь — март 2024 года Utair перевезла 1 437 981 пассажиров, из них 1 362 643 — на самолетах, 111 338 — на вертолетах. Пассажиропоток на самолетах вырос на 4,1% к аналогичному периоду 2023 года», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба компании. Больше миллиона пассажиров в первом квартале 2024 года воспользовались услугами Utair, чтобы перемещаться внутри страны. За рубеж в этот период на самолетах авиакомпании слетали порядка 300 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair в 2023 году на 22% увеличила пассажиропоток из Ханты-Мансийского автономного округа. Самолеты компании летают по 55 маршрутам из региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиры стали чаще пользоваться услугами Utair — авиакомпании из ХМАО. За три месяца самолеты предприятия перевезли 1,3 миллиона пассажиров, что на 4% больше, чем в тот же период 2023 года. «За январь — март 2024 года Utair перевезла 1 437 981 пассажиров, из них 1 362 643 — на самолетах, 111 338 — на вертолетах. Пассажиропоток на самолетах вырос на 4,1% к аналогичному периоду 2023 года», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба компании. Больше миллиона пассажиров в первом квартале 2024 года воспользовались услугами Utair, чтобы перемещаться внутри страны. За рубеж в этот период на самолетах авиакомпании слетали порядка 300 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair в 2023 году на 22% увеличила пассажиропоток из Ханты-Мансийского автономного округа. Самолеты компании летают по 55 маршрутам из региона.