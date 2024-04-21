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Пассажиры стали чаще летать на рейсах Utair

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Воздушные суда Utair перевезли почти 1, 5 миллиона пассажиров за три месяца Фото:

Пассажиры стали чаще пользоваться услугами Utair — авиакомпании из ХМАО. За три месяца самолеты предприятия перевезли 1,3 миллиона пассажиров, что на 4% больше, чем в тот же период 2023 года.

«За январь — март 2024 года Utair перевезла 1 437 981 пассажиров, из них 1 362 643 — на самолетах, 111 338 — на вертолетах. Пассажиропоток на самолетах вырос на 4,1% к аналогичному периоду 2023 года», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба компании.

Больше миллиона пассажиров в первом квартале 2024 года воспользовались услугами Utair, чтобы перемещаться внутри страны. За рубеж в этот период на самолетах авиакомпании слетали порядка 300 тысяч человек.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair в 2023 году на 22% увеличила пассажиропоток из Ханты-Мансийского автономного округа. Самолеты компании летают по 55 маршрутам из региона.

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Пассажиры стали чаще пользоваться услугами Utair — авиакомпании из ХМАО. За три месяца самолеты предприятия перевезли 1,3 миллиона пассажиров, что на 4% больше, чем в тот же период 2023 года. «За январь — март 2024 года Utair перевезла 1 437 981 пассажиров, из них 1 362 643 — на самолетах, 111 338 — на вертолетах. Пассажиропоток на самолетах вырос на 4,1% к аналогичному периоду 2023 года», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба компании. Больше миллиона пассажиров в первом квартале 2024 года воспользовались услугами Utair, чтобы перемещаться внутри страны. За рубеж в этот период на самолетах авиакомпании слетали порядка 300 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair в 2023 году на 22% увеличила пассажиропоток из Ханты-Мансийского автономного округа. Самолеты компании летают по 55 маршрутам из региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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