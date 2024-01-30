Utair на четверть увеличила пассажиропоток из ХМАО

31 января 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

В ХМАО за 2023 год более двух миллионов югорчан воспользовались услугами авиакомпании Utair Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair в 2023 году на 22% увеличила пассажиропоток из Ханты-Мансийского автономного округа. На данный момент самолеты компании летают по 55 маршрутам из региона. Такую информацию опубликовали на сайте Utair. «Авиакомпания на 22% увеличила пассажиропоток из аэропортов Ханты-Мансийского автономного округа благодаря вводу новых маршрутов. Свыше 2 миллионов пассажиров из Югры выбрали рейсы Utair в 2023 году: 1,9 млн человек путешествовали по внутрироссийским направлениям (из них 107 тыс. — между городами округа) и 112 тыс. человек совершили полеты за рубеж», — сообщили на сайте авиакомпании. При этом самый большой пассажиропоток в аэропорту Сургута — 1,3 миллиона человек. Сейчас в расписании Utair 55 маршрутов из аэропортов Югры по всей России и за рубеж — в Баку, Бишкек, Дубай, Ереван, Ташкент, Худжанд. Летом прямые рейсы из ХМАО будут летать в Турцию, Минеральные Воды и Сочи. Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания Utair перед новогодними праздниками увеличила количество рейсов, курсирующих между Нижневартовском (ХМАО) и Уфой. Самолеты по этому маршруту летали три раза в неделю.

Авиакомпания Utair в 2023 году на 22% увеличила пассажиропоток из Ханты-Мансийского автономного округа. На данный момент самолеты компании летают по 55 маршрутам из региона. Такую информацию опубликовали на сайте Utair. «Авиакомпания на 22% увеличила пассажиропоток из аэропортов Ханты-Мансийского автономного округа благодаря вводу новых маршрутов. Свыше 2 миллионов пассажиров из Югры выбрали рейсы Utair в 2023 году: 1,9 млн человек путешествовали по внутрироссийским направлениям (из них 107 тыс. — между городами округа) и 112 тыс. человек совершили полеты за рубеж», — сообщили на сайте авиакомпании. При этом самый большой пассажиропоток в аэропорту Сургута — 1,3 миллиона человек. Сейчас в расписании Utair 55 маршрутов из аэропортов Югры по всей России и за рубеж — в Баку, Бишкек, Дубай, Ереван, Ташкент, Худжанд. Летом прямые рейсы из ХМАО будут летать в Турцию, Минеральные Воды и Сочи. Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания Utair перед новогодними праздниками увеличила количество рейсов, курсирующих между Нижневартовском (ХМАО) и Уфой. Самолеты по этому маршруту летали три раза в неделю.