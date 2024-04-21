21 апреля 2024
20 апреля 2024

В Перми на месте экс-ресторана «Живаго» построят многофункциональный комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Многофункциональный комплекс будет состоять из нескольких секций разной этажности Фото:

Правительство Пермского края утвердило смену зонирования на участке земли под бывшим рестораном «Живаго», расположенном в Перми по адресу, улица Ленина, 37. На месте существующего здания собственник земли девелопер «Ингрупп» планирует строить многофункциональный административно-торговый комплекс.

«Установить границы территориальной зоны делового, коммерческого обслуживания в отношении земельного участка расположенного по улице Ленина, 37, в Ленинском районе Перми. Основные виды разрешенного использования — деловое управление, банковская и страховая деятельность, объекты культурно-досуговой деятельности, гостиничное обслуживание, объекты торговли», — сообщается в постановлении краевого правительства.

Компания «Ингрупп» приобрела здание бывшего ресторана «Живаго» в центре Перми весной 2023 года. На момент покупки объект использовался как ТЦ «Zoom». По данным «Коммерсант-Пермь», на месте ресторана девелопер планирует построить многофункциональный административно-торговый комплекс. В состав объекта может войти и гостиница. МФК будет состоять из нескольких секций в пять и восемь этажей с подземным паркингом.

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Правительство Пермского края утвердило смену зонирования на участке земли под бывшим рестораном «Живаго», расположенном в Перми по адресу, улица Ленина, 37. На месте существующего здания собственник земли девелопер «Ингрупп» планирует строить многофункциональный административно-торговый комплекс. «Установить границы территориальной зоны делового, коммерческого обслуживания в отношении земельного участка расположенного по улице Ленина, 37, в Ленинском районе Перми. Основные виды разрешенного использования — деловое управление, банковская и страховая деятельность, объекты культурно-досуговой деятельности, гостиничное обслуживание, объекты торговли», — сообщается в постановлении краевого правительства. Компания «Ингрупп» приобрела здание бывшего ресторана «Живаго» в центре Перми весной 2023 года. На момент покупки объект использовался как ТЦ «Zoom». По данным «Коммерсант-Пермь», на месте ресторана девелопер планирует построить многофункциональный административно-торговый комплекс. В состав объекта может войти и гостиница. МФК будет состоять из нескольких секций в пять и восемь этажей с подземным паркингом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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