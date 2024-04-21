В Свердловской области увеличилось количество убийств

За три месяца на Среднем Урале убили 153 человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области за первый квартал 2024 года на 13,3% увеличилось количество убийств и покушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате преступлений за три месяца погибло 153 человека, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«На 13,3% увеличилось число убийств и покушений на убийство, на 1,3% количество умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Понизилось на 6,3% случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью; на 3,7% — фактов причинения легкого вреда здоровью. В результате преступных посягательств погибло 153 человека, здоровью 211 лиц причинен тяжкий вред», — следует из статистики, опубликованной на сайте ведомства.

Отмечается, что за три месяца на Среднем Урале зафиксировано 12050 преступлений — это на 0,2% меньше показателей аналогичного периода в 2023 году. «К категории небольшой тяжести относятся 49,6% преступлений, а 29,2% являются тяжкими или особо тяжкими», — добавили в ведомстве.

В полиции Екатеринбурга привели свою статистику правонарушений за 2023 год, в которой на 26% снизился уровень уличной преступности. За данный промежуток в уральской столице оштрафовали 43 тысячи человек на общую сумму 32,2 миллиона рублей.