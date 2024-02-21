За прошедший год в Екатеринбурге на 26% снизился уровень уличной преступности. Городское УМВД составило отчет по итогам работы ведомства за 2023-й (он имеется в распоряжении URA.RU).
«Количество имущественных преступлений снизилось на 10%, краж — на 15,2%, грабежей — на 26,2% и разбойных нападений — на 33,3%. Комплекс профилактических мероприятий позволил сократить уровень уличной преступности на 26%», — следует из документа. Количество убийств, фактов причинения легкого и среднего вреда здоровью и побоев снизилось на 5,2%.
Кроме того, в 2023 году полицейские раскрывали дела по опасным преступлениям: убийства (92,2%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (99,2%), изнасилования (100%) и разбои (96,1%). Также силовики выявили 2268 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. На 21,1% снизилось число преступлений, которые совершают люди в состоянии алкогольного опьянения.
Также полицейские пресекли 67 тысяч административных правонарушений (без учета нарушений по линии ГИБДД и миграции). 43 тысячи человек были оштрафованы на общую сумму 32 238 000 рублей.
В Екатеринбурге снизился уровень уличных преступлений
Инфографика URA.RU
Больше всего за 2023 год в Екатеринбурге раскрыли преступлений связанных с изнасилованием
За прошедший год в Екатеринбурге на 26% снизился уровень уличной преступности. Городское УМВД составило отчет по итогам работы ведомства за 2023-й (он имеется в распоряжении URA.RU). «Количество имущественных преступлений снизилось на 10%, краж — на 15,2%, грабежей — на 26,2% и разбойных нападений — на 33,3%. Комплекс профилактических мероприятий позволил сократить уровень уличной преступности на 26%», — следует из документа. Количество убийств, фактов причинения легкого и среднего вреда здоровью и побоев снизилось на 5,2%. Кроме того, в 2023 году полицейские раскрывали дела по опасным преступлениям: убийства (92,2%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (99,2%), изнасилования (100%) и разбои (96,1%). Также силовики выявили 2268 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. На 21,1% снизилось число преступлений, которые совершают люди в состоянии алкогольного опьянения. Также полицейские пресекли 67 тысяч административных правонарушений (без учета нарушений по линии ГИБДД и миграции). 43 тысячи человек были оштрафованы на общую сумму 32 238 000 рублей.