ТАСС: есть пострадавшие при пожаре на заводе в Воронеже

Пострадавшие есть при пожаре на «Элмаше»
При пожаре на заводе «Элмаш» в Воронеже пострадали люди. Об этом сообщили в компании.
«После пожара в цехе по производству электрооборудования в Воронеже есть пострадавшие», — рассказали ТАСС представители компании. Там не уточнили число пострадавших и характер травм.
Пожар в Воронеже начался утром 22 апреля. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров.
Обновлено в 10:10 (по мск):
В результате пожара пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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