Происшествия Пожары ТАСС: есть пострадавшие при пожаре на заводе в Воронеже 22 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 + Пострадавшие есть при пожаре на «Элмаше» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При пожаре на заводе «Элмаш» в Воронеже пострадали люди. Об этом сообщили в компании. «После пожара в цехе по производству электрооборудования в Воронеже есть пострадавшие», — рассказали ТАСС представители компании. Там не уточнили число пострадавших и характер травм. Пожар в Воронеже начался утром 22 апреля. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров. Обновлено в 10:10 (по мск): В результате пожара пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При пожаре на заводе «Элмаш» в Воронеже пострадали люди. Об этом сообщили в компании. «После пожара в цехе по производству электрооборудования в Воронеже есть пострадавшие», — рассказали ТАСС представители компании. Там не уточнили число пострадавших и характер травм. Пожар в Воронеже начался утром 22 апреля. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров. Обновлено в 10:10 (по мск): В результате пожара пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям