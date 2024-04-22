ТАСС: есть пострадавшие при пожаре на заводе в Воронеже

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Пострадавшие есть при пожаре на «Элмаше» Фото:

При пожаре на заводе «Элмаш» в Воронеже пострадали люди. Об этом сообщили в компании.

«После пожара в цехе по производству электрооборудования в Воронеже есть пострадавшие», — рассказали ТАСС представители компании. Там не уточнили число пострадавших и характер травм.

Пожар в Воронеже начался утром 22 апреля. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров.

Обновлено в 10:10 (по мск):

В результате пожара пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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При пожаре на заводе «Элмаш» в Воронеже пострадали люди. Об этом сообщили в компании. «После пожара в цехе по производству электрооборудования в Воронеже есть пострадавшие», — рассказали ТАСС представители компании. Там не уточнили число пострадавших и характер травм. Пожар в Воронеже начался утром 22 апреля. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров. Обновлено в 10:10 (по мск): В результате пожара пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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